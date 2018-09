Die Neckarschleuse in Feudenheim wird 2013 saniert. In diesem Zuge soll die Schleusenkammer verlängert werden. Foto: vaf

Von Julie Dutkowski

Heidelberg/Karlsruhe. Aus Sicht von Experten kann die Schifffahrt für den Warentransport der Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. "Wir sehen ein enormes Wachstumspotenzial", sagte Rainer Schäfer, Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen. "Voraussetzung ist aber, dass die derzeitigen Engpässe beim An- und Abtransport zu den Häfen beseitigt werden", betonte er vor dem 3. Internationalen Hafenkongress, der am Donnerstag und Freitag in Karlsruhe stattfindet.

Während der Rhein "gut aufgestellt" ist, stockt es beim Neckar. Damit der nicht den Anschluss und damit an Bedeutung verliert, müssen die Schleusen ausgebaut werden. "Unsere Schleusen vertragen Schiffe bis zu einer Länge von 105 Metern. Doch immer mehr Schiffe sind bis zu 135 Meter lang", erläutert Rüdiger Englert, stellvertretender Amtsleiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Heidelberg, die Problematik.

Die Schleusen entlang des unteren Neckars, zwischen Mannheim und Heilbronn, sind in die Jahre gekommen. "Die Bauwerke sind sehr alt, oft aus den 20er Jahren", sagt Englert. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen könne man die Kammern verlängern. "Damit würden wir den Neckar wieder erreichbar machen." Auch für Björn Berlenbach, Leiter des Amts für Neckarausbau in Heidelberg, ist klar: Das könne "mit ganz wenig Geld" geschehen. In Feudenheim etwa gibt es bereits eine lange Kammer aus den 70ern. Eine zweite könne im Zuge der Sanierung 2013 dazukommen.

Für Baden-Württemberg ist der Neckar unheimlich wichtig, sagt Englert. "Da es, wie beim Rhein, kaum Durchgangsverkehr gibt. Es geht nur rein oder raus. Damit bleibt die Wertschöpfung immer in der Region", erklärt er. Etwa wenn Salz von den Salzwerken in Heilbronn zur BASF nach Ludwigshafen transportiert werde. Oder teure Maschinen von Daimler Benz in Stuttgart auf dem Seeweg nach Amsterdam gehen. "Da hängen Arbeitsplätze dran", macht Englert deutlich.

Bei der Reihenfolge der Sanierungen werde danach geschaut, "wo die Kammern am sanierungsbedürftigsten sind", so der stellvertretende Amtsleiter. So ist nach Feudenheim die Schleuse in Kochendorf bei Heilbronn dran. Hier könne 2014 begonnen werden. Es gibt einen klaren Zeitablauf, sagt Berlenbach. Bis 2020, sollen alle Schleusen saniert sein.

Mit der Inbetriebnahme des Containerhafens in Heilbronn wird der laut Englert ohnehin schon "wichtigste Hafen entlang des unteren Neckars" noch an Bedeutung gewinnen. Bis 2016 soll das Terminal auf 45 000 Quadratmeter erweitert werden. Dann können jährlich 52 000 Container umgeschlagen werden. Bis 2016 wird es auch für Ladenburg interessant. Bis dahin soll laut Berlenbach die Wendestelle für Schiffe mit 135 Metern Länge fertiggestellt werden. Davon profitieren die am Neckar ansässigen Firmen BK Giulini und Jungbunzlauer.

Immer mehr Firmen setzen auf die Schifffahrt. Prognosen gehen davon aus, dass sich der Güterumschlag in Seehäfen wie Rotterdam bis 2030 verdreifachen dürfte. Ein Großteil der Waren dürfte durch Deutschland transportiert werden. "Straße und Schiene können diese Mengen nicht mehr aufnehmen. Da muss die Wasserstraße helfen", ist Binnenhäfen-Präsident Schäfer überzeugt.

Der Bund müsse an der Vereinbarung festhalten, die Schleusen bis nach Plochingen auszubauen, sagte SPD-Verkehrsexperte Hans-Martin Haller. Auch Englert hält Plochingen für wichtig. "Von dort kommt das Kerosin für den Stuttgarter Flughafen", erklärt er.

Für Englert ist klar: "Die Binnenschifffahrt ist leise, sicher und umweltverträglich." Hier in der Region, in der die Autobahnen A 6 und A 81 entlang des Neckars verliefen, wäre der "tägliche Verkehrsinfarkt" vermeidbar. Gerade Massenware wie Kies, Kohle oder auch der Containertransport könnte von der Schifffahrt aufgefangen werden. "Damit ließen sich gut eine halbe Million Lkw-Fahrten einsparen. Da ist sogar noch Potenzial nach oben."