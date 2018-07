Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Böblingen. Die 38 frisch gekürten Kandidaten 2013 schwenken Sonnenblumen. Ein Teil der grünen Basis im Böblinger CongressCenter klatscht rhythmisch, der andere Teil schießt Handyfotos von der Szene. "Wir haben die größte Landesliste gewählt, die wir je hatten. Wir werden auch das beste Ergebnis holen, das wir je hatten", ruft Grünen-Landeschef Chris Kühn in den Saal.

Sonntag, 13 Uhr. Der Listenparteitag der Südwest-Grünen neigt sich dem Ende entgegen, und einer strahlt auf den Erinnerungsfotos besonders: Cem Özdemir, der Bundesvorsitzende aus Bad Urach, der neben dem dritten Geburtstag von Sohn Vito seine Kür zum Ko-Spitzenkandidaten des Landesverbands für die Bundestagswahl 2013 feiern kann. Der Realo, dem die Delegierten 2008 einen sicheren Listenplatz verweigert hatten, hatte am Vortag das Duell gegen den Mannheimer Parteilinken Gerhard Schick um Listenplatz zwei mit 115 zu 86 Stimmen klar gewonnen. Auch bei Listenplatz eins, der einer Frau vorbehalten ist, siegte mit Kerstin Andreae eine Realpolitikerin gegen eine Parteilinke, Sylvia Kotting-Uhl. Andreae war bereits 2009 die weibliche Spitzenkandidatin.

"Die Partei hatte das bessere Angebot an die Wählerschaft im Blick", lobt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das Ergebnis. Dass die Delegierten Kotting-Uhl und Schick mit je über 90 Prozent Zustimmung auf die Listenplätze drei und vier wählten und die Realos auch die Plätze fünf und sechs kampflos Vertretern des anderen Flügels überließen, stimmt die Parteilinke versöhnlich. "Wie haben es geschafft, dass sich alle nach dem Parteitag freundlich in die Augen schauen", sagt Verkehrsminister Winfried Hermann.

Die Landtagsabgeordnete Bärbl Mielich, ebenfalls dem linken Lager zugerechnet, sagt: "Die Wahl des Spitzenduos war eine Verbeugung vor dem Ministerpräsidenten." Winfried Kretschá †mann hatte vor und hinter den Kulissen für Özdemir geworben - und Schick sogar von einer Kandidatur abgeraten, um den Bundeschef, der in Stuttgart das Direktmandat anstrebt, nicht durch eine Niederlage zu beschädigen.

Der Mannheimer Finanzexperte gibt sich indes unbeeindruckt: "Es war richtig in die Bütt zu gehen, um meine Themen und das Gerechtigkeitsgefühl der Partei zu stärken." Den Sieg Özdemirs gegen ihn erklärt er damit, dass "es natürlich eine gewisse Staatsräson" gegeben habe.

Das Kräftemessen soll nun schnell abgehakt werden. "Wer vorne antritt, der vertritt keine Flügel, sondern die Grünen", sagt Özdemir. Geschlossenheit gilt angesichts der hohen Ziele für 2013 als Pflicht. "20 Prozent müssen im Land unser Wahlziel sein", sagt Hermann. 2009 haben die Grünen im Südwesten 13,9 Prozent geholt, bundesweit waren es 10,7 Prozent. Özdemir sagte, er wünsche sich, dass "schwäbisch und badisch die zweite und dritte Amtssprache" in der Grünen-Bundestagsfraktion werden. Elf Bundestagsabgeordnete stellen die baden-württembergischen Grünen derzeit. In Böblingen gab es selbst für Listenplatz 38 noch fünf Bewerber. Als relativ sicher gelten für 2013 aber 14 bis 16 Plätze. Damit hat auch die Heidelberger Kandidatin Franziska Brantner beste Chancen - die Delegierten wählten die bisherige Europaabgeordnete auf Listenplatz neun.

Der Landesverband will diesmal auch den Kampf um die Erststimmen forcieren. "Wir streben den Gewinn eines Direktmandats in Stuttgart an - und noch im ein oder anderen Wahlkreis", sagt Landeschef Kühn. Entsprechende Überlegungen gibt es etwa in Freiburg oder Karlsruhe. Im Wahlkreis Heidelberg wollen die Grünen im Januar entscheiden, ob sie ebenfalls das Direktmandat anstreben sollen.

Die in verschiedenen Wahlkreisen angestellten Überlegungen sind Ausdruck des Selbstbewusstseins. Bundesweit haben die Grünen 2009 nur ein Direktmandat gewonnen - in Berlin-Kreuzberg.

Kontrovers wurde der Parteitag noch einmal nach der Listenaufstellung. Gegen den Willen der grünen Regierungsvertreter beschloss eine knappe Mehrheit, der Bundeswehr den Besuch von Schulen zu verbieten. Staatsministerin Silke Krebs deutete indes an, dass es keine Handhabe gebe, die noch unter Schwarz-Gelb geschlossene Kooperationsvereinbarung zu kündigen.

Wissenschaftsministerin Bauer konnte einen Antrag für eine Zivilklausel im Landeshochschulgesetz, wonach Forschung allein friedlichen Zwecken dienen dürfte, knapp abwehren. Sie hatte argumentiert, dass eine solche Klausel unzulässig in die Freiheit der Forschung eingreifen würde. Bauer will aber Transparenz und eine Debatte über ethische Aspekte befördern.