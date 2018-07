Von Susanne Rytina

Tübingen. Gewerkschaften und Akademiker kritisieren die Arbeitsbedingungen vieler Wissenschaftler im Land. Bei der breiten Masse der Forscher, im sogenannten akademischen Mittelbau, gebe es prekäre Arbeitsverhältnisse, sagte Santina Battaglia von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wer es nicht auf eine der Professoren-Stellen schaffe, hangele sich von einem Zeitvertrag zum nächsten und fliege schließlich oft ganz aus dem System. "Hochschulen funktionieren nicht gut, wenn 80 bis 90 Prozent der Stellen befristet sind", kritisierte Battaglia. Das Wissenschaftsministerium kündigte Reformvorschläge an.

Zum akademischen Mittelbau werden Wissenschaftler an den Hochschulen gezählt, die keine Professoren sind - das ist die deutliche Mehrheit. 2011 waren laut Bundesamt für Statistik in Baden-Württemberg nur knapp 15 Prozent der Wissenschaftler auf einer unbefristeten Stelle. Damit haben die Südwest-Unis gemeinsam mit Berlin den geringsten Anteil an unbefristeten Vollzeitstellen.

Doch an immer mehr Hochschulen regt sich Widerstand. Kritiker fürchten, dass den Unis durch diese Arbeitsbedingungen viele kluge Köpfe verloren gehen.

Für Jung-Akademiker sei es hochriskant, eine Karriere in der Wissenschaft anzustreben, sagte der Tübinger Mittelbausprecher Joachim Ostwald. "Viele stehen nach der Habilitation mit Anfang 40 ohne Perspektiven da." Das System sei darauf ausgerichtet, als Professor einen Lehrstuhl zu leiten. Doch das schafften nur wenige - die meisten Wissenschaftler blieben im Mittelbau auf der Strecke. Denn wer zwölf Jahre mit befristeten Verträgen gearbeitet hat, darf sich an keiner deutschen Uni mehr auf eine neue befristete Stelle bewerben - damit ist die Hochschulkarriere vorbei.

Wissenschaftler im Mittelbau würden so massiv unter Druck gesetzt, kritisierte auch Heiko Maaß, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) den Mittelbau vertritt. Teils würden junge Wissenschaftler jahrelang auf befristeten Stellen gehalten. Häufig müssten sie am Lehrstuhl unliebsame Aufgaben übernehmen, statt sich um ihre eigene Forschung zu kümmern. Auch die Personalräte an der Uni Tübingen, Thomas Nissel, und am KIT, Wolfgang Eppler, kennen solche Fälle.

Besonders schlimm sei die Lage für Doktoranden, sagte Hanna Binder von Verdi Baden-Württemberg. Diese müssten ihren Unterhalt oft mit Teilzeitstellen bestreiten, die häufig eine Laufzeit von nur einem halben Jahr hätten. "Sie sind ständig damit beschäftigt, ihren Vertragsverlängerungen hinterherzulaufen, ohne zu wissen, ob sie ihre Miete noch in sechs Monaten bezahlen können."

Herbert Müther, Prorektor Forschung der Uni Tübingen, hält die Kritik für unfair. Ursache für die vielen Befristungen sei, dass Stellen immer häufiger aus projektgebundenen und daher befristeten Drittmitteln bezahlt würden. Außerdem könnten die Hochschulen durch befristete Verträge flexibel bleiben, um international in der Forschung wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die grün-rote Landesregierung will das Problem in Angriff nehmen. Eine Arbeitsgruppe unter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) soll im Herbst Vorschläge vorstellen, wie die Bedingungen für den Mittelbau verbessert werden können. Darin gehe es auch darum, wie der Anteil der unbefristeten Verhältnisse erhöht werden könne.