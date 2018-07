Von Anja SemmelrochBerlin/Stuttgart. Ein Laster und kein Ende: Wer überholt und überholt und überholt, hat vielleicht einen XXL-Lkw neben sich. Immer mehr Straßen sind frei für die Riesenlaster. Hintergründe:

Riesenlaster - was ist das überhaupt? Der Name ist Programm: Lang-Lkws sind länger, aber nicht schwerer als normale Laster. Eigentlich dürfen Sattelzüge maximal 16,50 Meter messen, Lastwagen mit Anhänger bis zu 18,75 Meter. Seit Anfang 2012 rollen auf bestimmten Strecken nun auch Lkws, die samt Anhänger bis zu 25,25 Meter lang sind. Das Höchstgewicht bleibt auf 44 Tonnen begrenzt. Befördern lassen sich also vor allem sperrigere Güter - der Autobauer Daimler nennt als Beispiel Stoßstangen. Auf deutschen Straßen sind laut Verkehrsministerium bisher 119 Riesenlaster für 45 Unternehmen unterwegs.

Was hat es mit der Testphase auf sich? Über fünf Jahre will die Bundesregierung herausfinden, ob die Riesenlaster eine sinnvolle Sache wären. Der Test läuft bis Ende 2016. Für die Zeit danach hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sich festgelegt: "Mein Ziel ist es, nach Abschluss des Feldversuchs mit den Lang-Lkws in den Regelbetrieb zu gehen", sagt er. Denn zwei Riesenlaster können die Ladung von drei herkömmlichen transportieren. Das verspricht etwa Vorteile für Automobilzulieferer, die Lebensmittelbranche oder Paketdienste.

Wo sind die Lang-Lkws schon unterwegs? Nur auf genau festgelegten Strecken, vor allem den Autobahnen. Seit dem Start ist das Netz mehrfach erweitert worden. Inzwischen umfasst es rund 10 150 Kilometer Straße, jetzt kommen noch einmal etwa 90 Abschnitte dazu. Ob und wo Riesenlaster fahren dürfen, entscheiden die Landesregierungen. Uneingeschränkt dabei sind Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Baden-Württemberg lässt die grün-rote Landesregierung die Riesenlaster nun auf einigen Teststrecken zu - Daimler will zwei seiner Werke gleich ab der kommenden Woche anfahren. Nordrhein-Westfalen erlaubt nur die kleinste Lang-Lkw-Variante mit 17,80 Meter.

Wie sind die Erfahrungen mit den XXL-Lastern? Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat im September 2014 einen Zwischenbericht vorgelegt. Das Fazit: "Gemessen an der Vielzahl der betrachteten Fragestellungen ist die Zahl der identifizierten Risiken gering." Die Experten fanden keine Hinweise auf größeren Stress für die Fahrer oder ein höheres Unfallrisiko. Die Riesenlaster hätten keine längeren Bremswege, Überholmanöver auf Landstraßen seien selten. Auch die Fahrbahnen würden nicht stärker in Mitleidenschaft gezogen. Größter Pluspunkt: Mit Lang-Lkws lassen sich 15 bis 25 Prozent Sprit sparen.

Welche Probleme gibt es? Vor allem, dass bisher nicht XXL gebaut wurde. Die Riesenlaster passen weder in die Nothaltebuchten in Tunneln noch auf Raststellen-Parkplätze. Auch in Kreisverkehren und Kreuzungen wird es eng. Die Bahnlobby-Organisation "Allianz pro Schiene" will zudem im August bei einer Demonstration Stimmung gegen "die mit Steuergeld finanzierte Verbilligung des Straßengüterverkehrs" machen.