Am Mittwochabend war eine 59 Jahre alte Frau tot in der Tagungsstätte Löwenstein gefunden worden - die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Foto: Blaulichtreport

Löwenstein (dpa/lsw) Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage mitteilte, sollte die Todesursache im Laufe des Tages feststehen. Am Mittwochabend war eine 59 Jahre alte Frau tot in der Tagungsstätte gefunden worden - die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Zeugen wollen eine Person beobachtet haben, die sich vom Tatort zu Fuß entfernt haben soll.

Weitere Auskünfte zu dem Fall wollten die Ermittler am Freitag nicht geben. Die 45-köpfige Sonderkommission suche weiter den Tatort und die nähere Umgebung ab, hieß es.