Ellwangen. Norman Schmidt ist schockiert. Er ist Sicherheitsmann seit 14 Jahren. Er kennt die Branche gut. "Dass man sich gegenseitig Aufträge abgräbt, das gibt es immer wieder", sagt der 38-Jährige in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) in Ellwangen. "Aber dass man Handgranaten schmeißt, dass hab ich noch nie gehört", sagt er. Er ärgert sich. Es gebe viele schwarze Schafe in der Branche, aber dabei gehe es meist um schlechte Bezahlung von Mitarbeitern und einen erbitterten Preiskampf. Nicht um Gewalt.

Als am 29. Januar Unbekannte eine Handgranate auf das Gelände eines Flüchtlingsheims in Villingen-Schwenningen schmeißen, sprechen viele rasch von Fremdenhass. Nun nimmt die Polizei vier Sicherheitsleute fest. Es soll auch Bezüge ins Rockermilieu geben. Geht es bei dem Fall um Revierkämpfe? Ermittler halten das für möglich, zwei Firmen sollen sich gegenseitig vom Markt drängen wollen.

Forderungen nach strengeren Vorgaben für Wachleute werden jetzt laut. Die Sache bringe die Branche in Verruf, findet Schmidt. Besonders die Arbeit in Flüchtlingsheimen benötigt Feingefühl. Doch wie sieht der Alltag der Wachleute aus?

In der Lea Ellwangen sind tagsüber 35 Sicherheitsleute der Firma Siba im Einsatz, nachts 30. Die Wachleute sind über die ganze Kaserne verteilt, in der Kantine, am Infopoint, an der Pforte, sie laufen Streife am Kasernenzaun. Und sie sind immer mindestens zu zweit unterwegs. "Wir bereiten das Verwaltungshandeln vor", erklärt Firmensprecher Joachim Feldhaus. Seit etwa 25 Jahren sei die Karlsruher Firma mit etwa 4000 Mitarbeitern auch in Flüchtlingsheimen aktiv.

Der Zuzug von Asylbewerbern beschert den Firmen einen Boom, aber stellt sie auch vor große Herausforderungen. Die Wachmänner müssen Autorität besitzen, aber gleichzeitig sensibel mit teils traumatisierten Menschen umgehen. Sie müssen nach innen für Ruhe sorgen und die Heime nach außen vor Angriffen schützen. "Wir sind immer an vorderster Front", berichtet Schmidt. Zehn Jahre lang wachte er bei der Firma Steiff über die Produktion von Teddybären. Seit einem Jahr ist er Objektleiter der Firma Siba in Ellwangen.

Norman Schmidt läuft über das Gelände, er trägt Stiefel mit Stahlkappe, ein rotes Barett. An der kräftigen Brust hängt ein weißer Ausweis. Schmidt berichtet vom Alltag in der Lea, von Missverständnissen und sprachlichen Barrieren. "Meist geht es um Kleinigkeiten, sie streiten um ein Handykabel, wer zuerst an den Zigarettenautomaten darf", erzählt er. "Dann muss man mit Händen und Füßen erklären, dass jeder drankommt."

Das klappt nicht immer. Besonders die Lea in Ellwangen macht seit Monaten immer wieder mit Gewalt Schlagzeilen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird Norman Schmidt bei einem Tumult in einen Bauzaun geschubst. Er bricht sich den Arm. Eine Woche später läuft er wieder Streife. "Das ist mein Job", sagt er. Er sei nicht nachtragend, der Flüchtling sei eben betrunken gewesen. "Angst muss man keine haben", sagt er. Und fügt gleich hinzu: "Respekt ja, Angst nein."

Immer wieder sorgen aber auch Wachmänner wegen Gewalt- und Misshandlungsvorwürfen für Aufmerksamkeit. "Leute aus der Türsteherszene können Sie hier nicht gebrauchen", sagt Firmensprecher Feldhaus. Er spricht von Sprachkenntnissen, sozialen Fähigkeiten, von der richtigen Reaktion in angespannten Situationen. "Der Umgang mit Leuten ist das Allerwichtigste." Es gebe bei Siba einen Trainer für interkulturelle Kompetenz, der sei derzeit "gnadenlos ausgebucht", sagt Feldhaus. Er selbst halte Vorträge in Arbeitsagenturen, aber es sei sehr schwierig, geeignetes Personal zu finden.

"Wir sind keine brutalen Schläger", sagt Orlando List. Der 20 Jahre alte Wachmann malt gerade für einen Flüchtling den Adler von einem syrischen Reisepasses ab, darunter zeichnet er den Schriftzug "Syria". Für das Malen hat er ein Händchen. "Manchmal gibt es einfach nichts zu tun." Nicht immer ist sein Job so stressfrei. Im Patrick-Henry-Village in Heidelberg hat er zuletzt gearbeitet, dort wurde er bereits angespuckt, verlor einen Zahn bei einer Schlägerei. "Aber man darf nicht alle über einen Kamm scheren", sagt List.

"Wir werden von den Flüchtlingen nicht als Gegner gesehen, sondern als Ruhepol und Helfer", ist Kollege Schmidt überzeugt. Waffen führen sie keine mit sich, sie versuchen mit Worten zu schlichten. Und wenn es hart auf hart kommt, ruft ereben selbst die Polizei. "Die haben ganz andere Rechte."