Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Erfurt. Zweifel? Die Terroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) waren die Täter - eine "gesicherte" Erkenntnis. Die Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter, die am 25. April 2007 erschossen wurde, war "ein Zufallsopfer" - weil die Täter einen "Vertreter des vom NSU gehassten Staates" angreifen wollten, um "die eigene Macht zu demonstrieren und zugleich die Ohnmacht des Staates darzustellen". Und nicht zuletzt: "Eine wie auch immer geartete Vorbeziehung zu Kiesewetter und ihrem Streifenpartner konnte durch umfangreiche Ermittlungen nicht belegt werden." So will es die offizielle Regierungslinie in Baden-Württemberg, so lauten die entsprechenden Passagen im offiziellen Untersuchungsbericht, den Innenminister Reinhold Gall (SPD) Ende Januar dieses Jahres vorlegte. Hintergrund Die Ermittlungen im Fall Kiesewetter Der Heilbronner Polizistenmord zählt zu den seltsamsten Kriminalfällen in Deutschland. Am 25. April 2007 wird die Polizistin Michèle Kiesewetter mit einem Kopfschuss getötet. Ihr Kollege überlebt den Anschlag schwer verletzt, kann sich aber an nichts erinnern. Der Mord soll auf das Konto der rechtsextremen NSU gehen.

> Die Tat: 25. April 2007: Auf [+] Lesen Sie mehr Die Ermittlungen im Fall Kiesewetter Der Heilbronner Polizistenmord zählt zu den seltsamsten Kriminalfällen in Deutschland. Am 25. April 2007 wird die Polizistin Michèle Kiesewetter mit einem Kopfschuss getötet. Ihr Kollege überlebt den Anschlag schwer verletzt, kann sich aber an nichts erinnern. Der Mord soll auf das Konto der rechtsextremen NSU gehen.

> Die Tat: 25. April 2007: Auf der belebten Theresienwiese in Heilbronn wird am helllichten Tag die 22 Jahre alte Polizistin Kiesewetter erschossen. Handschellen und Dienstpistolen werden mitgenommen. Am Dienstwagen wird die DNA-Spur einer unbekannten Frau sichergestellt.

> "Phantom"-Jagd: Von 2007 bis März 2009 jagen die Ermittler ein Phantom. Gen-Spuren einer vermeintlichen "Frau ohne Gesicht" werden bei mehr als 35 Straftaten gefunden - darunter Morde und Einbrüche. Im März 2009 kommt heraus: Die Spuren sind durch eine Mitarbeiterin beim Verpacken auf die Wattestäbchen der Ermittler gelangt.

> Umstrittene Fahndungsmethoden: Bei der Suche nach den Mördern der Polizistin überwachen die Fahnder mit Hilfe des Bundeskriminalamts einige Monate die Homepage der Polizeidirektion Heilbronn. Jeder Internetnutzer, der sich über den Mordfall informierte, soll registriert worden sein.

>Überraschender Fund: Die Dienstpistolen der getöteten Polizistin und ihres Kollegen werden schließlich in einem ausgebrannten Wohnwagen bei Eisenach entdeckt, dem Fahrzeug des NSU-Terrortrios - die Verbindung zur fremdenfeindlichen Mordserie. dpa

Der "Fall Kiesewetter", erledigt? Nicht, wenn es nach dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag geht, der seinen Abschlussbericht am Donnerstag vorlegen wird. "Wir sehen in Bezug auf Michèle Kiesewetter Merkwürdigkeiten, die wir nicht bis zum Ende aufklären konnten", erklärt Katharina König, Linken-Politikerin und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses. "Wir glauben nicht an einen Zufall", widerspricht sie ganz zentral der baden-württembergischen Einschätzung.

Im umfangreichen Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, der der RNZ vorab vorlag, heißt es, es habe sich "eine Reihe von (scheinbaren) Zufälligkeiten und Querverbindungen ergeben, die eine zielgerichtete Ermordung Michèle Kiesewetters zwar nicht belegen können, aber den Untersuchungsausschuss zu der Ansicht gelangen lassen, dass dies bisher nicht ausgeschlossen werden kann und weiterer Recherche bedarf" - ein Wunsch, für den den Thüringer Parlamentariern die Zeit, aber auch die Rechte fehlten. "Aufgrund der Landeshoheiten haben wir Grenzen gesetzt bekommen", klagt König. Einige Akten habe man gar nicht mehr einsehen können, weil zu spät geliefert worden sei.

Doch einige Erkenntnisse hat König. Und die lassen sie erheblich an den bisherigen Aussagen zum Mordfall Kiesewetter zweifeln, die vom Zufall und von Waffenbeschaffung und Machtdemonstration als Motiv handeln.

"Es gibt so viele kleine Indizien, die alle in die rechte Szene führen", berichtet die Linken-Politikerin aus der Ausschussarbeit. Zum Beispiel: Nicht nur, dass Kiesewetters Patenonkel Mike W. als Polizist in Thüringen "dienstlichen Kontakt mit Neonazis" hatte. Dessen damalige Lebensgefährtin Anja W. ist über ihren heutigen Ehemann zudem privat eng mit der rechten Szene verstrickt - und über Verwandte und Bekannte ihres Mannes gar mit dem direkten Unterstützerumfeld des NSU-Trios. Im Abschlussbericht ist zudem die Rede davon, dass die Zeugin Anja W. sich "spürbar in einem psychischen Belastungszustand" befand. Offenbar wurde vor ihrer Aussage Druck auf sie ausgeübt, so die Vermutung.

"Da verstrickt sich so viel Klüngel, der im Familienumfeld auftaucht", kommentiert König, "dass wir nicht an einen Zufall glauben können". Hinzu kommen Verbindungen aus Kiesewetters dienstlichem Umfeld zu verschiedenen rechtsradikalen Netzwerken, die die Abgeordnete nur schwer an Zufall glauben lassen.

Auch die junge Polizistin selbst verkehrte offenbar zumindest an Orten, an denen sich bekannte Rechtsradikale tummelten. König nennt Diskothekeneinsätze, bei denen Kiesewetter als verdeckte Ermittlerin Drogenankäufe tätigte. Türsteher damals: der Neonazi Jug P., der abwechselnd in Thüringen und Baden-Württemberg lebte.

Alles Zufälle? "Die bisher genannten Motive erscheinen vor diesem Hintergrund nicht stichhaltig", so König. Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses stellt dazu fest: "Inwieweit das dargestellte Personen- und Bekanntschaftsgeflecht zur rechten Szene im Zusammenhang mit dem Mord an Michèle Kiesewetter steht, bleibt für den Untersuchungsausschuss spekulativ." Ein deutlich anderer Ton, als ihn das Stuttgarter Innenministerium bisher angeschlagen hatte.

Die Thüringer Erkenntnisse könnten damit auch neue Unruhe nach Baden-Württemberg bringen. Sowohl die Grünen als auch die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, hatten lange Zeit einen eigenen Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex im Land gefordert. Nur mühsam war es SPD-Innenminister Gall gelungen, mit einer internen Ermittlungsgruppe "EG Umfeld" diesem Anliegen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Als Kompromiss hatte man sich schließlich auf eine "Enquete-Kommission" geeinigt, die im Juni unter der Leitung des Grünen-Politikers Willi Halder die Arbeit aufgenommen hat.

Die Kritik verstummte jedoch nicht, auch die Thüringer Linke König legt noch einmal nach: "Es ist ein Fehler, den NSU-Komplex mit einer Enquete-Kommission zu bearbeiten", sagt sie, "weil dieser zentrale Rechte fehlen". Sie mahnt: "Auch Baden-Württemberg steht in der Pflicht, die versprochene, umfangreiche Aufklärung zu unterstützen."