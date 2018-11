Stuttgart. (rol) Laut einem Bericht der vom Landeskriminalamt Anfang 2013 eingerichteten "Einsatzgruppe (EG) Umfeld" gibt es keinen Nachweis für die Existenz eines baden-württembergischen Netzwerks, das den rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) unterstützt hat. Danach hat es im Südwesten, anders als vom Untersuchungsausschuss in Berlin gerügt, auch keine Fahndungspannen gegeben. "Organisatorische, grundsätzliche oder strukturelle Fehler bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Baden-Württemberg waren nicht feststellbar", heißt es.

Den NSU-Mitgliedern Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werden zwischen 2000 und 2007 zehn Morde zugerechnet, darunter in Baden-Württemberg der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Diese Tat habe sich "gegen Zufallsopfer gerichtet, die als Vertreter des von dem NSU gehassten Staates angegriffen wurden", heißt es in dem Dossier der EG Umfeld. Er wendet sich damit explizit gegen Spekulationen, Täter und Opfer könnten sich gekannt haben.

Laut dem Bericht ergaben die Ermittlungen auch keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung ortskundiger Dritter oder einer mit dem NSU vernetzten Organisation bei dem Heilbronner Mord. Generell lägen keine Hinweise "auf mit dem NSU vergleichbare Netzwerke oder Zellen in Baden-Württemberg" vor.

Eine Verbindung zwischen dem rassistischen Ku-Klux-Klan und dem Mord an Kiesewetter sieht der Bericht ebensowenig. 2012 war bekannt geworden, dass Kiesewetters Gruppenführer Mitglied eines bis 2003 in Schwäbisch Hall existierenden KKK-Ablegers war. Auch gebe es keine Nachweise dafür, dass Personen aus dem Südwesten das Untertauchen des Trios ermöglicht haben. Es sei auch nicht zu belegen, dass ein Aufenthalt von Böhnhardt und Mundlos 2003 in Stuttgart der Vorbereitung eines Anschlags gedient habe. Dem Verdacht war nachgegangen worden, weil Ermittler im Brandschutt der Zwickauer Wohnung des Trios einen Stadtplan von Stuttgart mit Markierungen gefunden hatten.

Laut Bericht hatten 52 Personen einen direkten Kontakt zu Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos oder zu anderen Kontaktpersonen. "Gleichgesinnte" gab es vor allem in Ludwigsburg, Waiblingen, Heilbronn und Stuttgart. Die Kontakte hätten sich dabei "vor allem in gegenseitigen Besuchen zu privaten Feierlichkeiten und Veranstaltungen manifestiert".