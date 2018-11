Musikstudenten demonstrierten am Dienstag in Stuttgart gegen die Kürzungspläne bei den Musikhochschulen. Nach der Landtagsdebatte sprachen sie mit Ministerin Bauer. Foto: dpa

Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Frau Bauers Missgriff, Herrn Kretschmanns Rückpfiff" hat sich die FDP-Fraktion als Titel für die von ihr beantragte Musikhochschuldebatte am Dienstag im Stuttgarter Landtag einfallen lassen. Ihr Tuttlinger Abgeordneter Leopold Grimm, in dessen Wahlkreis die Musikhochschule (MHS) Trossingen liegt, griff gleich tief in die Kiste: Die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) wolle Trossingen wie Mannheim "den Ton abdrehen". Mit einer "Milchmädchenrechnung" habe sie Aufruhr im ganzen Land verursacht.

Den Einsparplänen Bauers stellte Grimm als "tragfähige Finanzierungsgrundlage" die von der FDP vertretene Einführung von nachlaufenden Studiengebühren gegenüber. Für die CDU forderte ihr hochschulpolitischer Sprecher Dietrich Birk, den ganzen Prozess völlig neu aufzurollen, "ohne alle Vorbedingungen".

Grimms ausdrücklichen Dank an den Ministerpräsidenten, dass dieser Bauer "zurückgepfiffen" habe, konterte Winfried Kretschmann (Grüne): "Ich pfeife keine Minister zurück, auch nicht mit der Posaune, obwohl ich in zwei Stadtkapellen Posaune gespielt habe" - nicht ohne nebenbei zu bemerken, dass es "ein schwerer Fehler" sei, das Posaunespielen aufgegeben zu haben.

Der Regierungschef räumte ein, dass ihn die "geballte Aufregung" überrascht habe. Die Kritik lasse außer Acht, dass die Landesregierung Reformen unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung machen müsse, "das ist sozusagen der Grundbass." Gleichzeitig müsse es Baden-Württemberg immer darum gehen, dass Qualität erhalten bleibe, "das wissen wir aus der Wirtschaft". Und schließlich sollten die Bedingungen des Gehörtwerdens gelten, "das ist für beide Seiten gewöhnungsbedürftig, da muss man manchmal mit Stress rechnen".

Kretschmann stellte sich sehr deutlich hinter Bauer und ihre "sachlichen, strukturierten Vorschläge", die ihm im konkreten Fall in den Grundlinien bekannt gewesen seien. Wie die Ministerin zuvor erklärte er, jetzt sei man am Anfang eines Diskussionsprozesses. Bessere Vorschläge, wie vier bis fünf Millionen Euro jährlich eingespart werden können und gleichzeitig an der Qualität der Musikhochschulen festgehalten werden könne, seien willkommen. Mit einer unstrukturierten Debatte komme man aber nicht weiter, auch "genügt es nicht, sich nur dem örtlichen Protest anzuschließen".

Für die Grünen hielt der Wieslocher Abgeordnete Kai Schmidt-Eisenlohr CDU und FDP vor, mit radikalen Streichungen bei den Musikhochschulen für die heutige Unterfinanzierung verantwortlich zu sein. Auch nach dem Dialogprozess sei klar, dass es knappere Ressourcen geben werde: "Das Ergebnis wird man spüren." SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel stellte fest: "Die Aggression ist am Abklingen, Streit hilft ja nicht."

Nach der Landtagsdebatte wurde eine Abordnung von Studenten von Bauer empfangen. In dem einstündigen Gespräch sagte Bauer, sie sei offen für die Vorschläge der Studenten. Sie würden mit aller Ernsthaftigkeit geprüft. Sie versicherte, dass keiner der jungen Leute während seines Studiums den Standort wechseln müsse. Die Debatte und die damit verbundenen Veränderungen seien langfristig angelegt und berücksichtigten in jedem Fall die Studierenden vor Ort und ihre Bedürfnisse.