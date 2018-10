Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Landtagswahlkampf 2001 verpasste Stefan Mappus seinem Namen einen modernen Anstrich: Die Schreibweise "M@ppus" sollte wohl zeigen, dass er am Puls der Zeit ist. Auch als Ministerpräsident (2010/11) hat der CDU-Mann sein Faible für moderne Medien gepflegt. Mit Hilfe von iPad und iPhone hielt er sich auf dem Laufenden und seine Leute auf Trab. E-Mails und Handynachrichten, die während der Untersuchung des EnBW-Deals öffentlich geworden sind, zeugen davon. Im Rückblick würde Mappus wohl am liebsten eine Reihe seiner Korrespondenzen ungeschehen machen. Dann hätte er sich so manchen Rechtsstreit um den Zugriff auf seine Festplatten und viele Schlagzeilen erspart.

Trotz dieser unliebsamen Erfahrungen ist Mappus den Neuen Medien treu geblieben. Er verdient damit sogar sein Geld: Die pmONE AG, ein aufstrebendes Software- und IT-Beratungsunternehmen mit Stammsitz in Unterschleißheim bei München, hat sich die Dienste des Regierungschefs a.D. gesichert. "Herr Mappus ist für uns als Berater des Vorstands tätig", bestätigte Vorstandsmitglied Stefan Sexl nun die Top-Personalie. "Wir wollten ihn als Person, nicht als ehemaligen Ministerpräsidenten", erklärt Sexl warum die AG die im November 2012 erfolgte Verpflichtung Mappus' nicht offensiv vermarktet hat. Mappus hat seinen zweiten Arbeitgeber nach dem Politikausstieg bisher wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Sein erstes Engagement beim Pharmakonzern Merck, dessen Brasilien-Geschäfte er führen sollte, hat er Ende 2011 nach drei Monaten beendet. Offizielle Erklärung: Die Untersuchung des EnBW-Deals erfordere eine angemessene "Wehrfähigkeit".

Dass er kämpfen kann, hat der frühere Raketenartillerist jüngst vor dem EnBW-Ausschuss mit verbalen Angriffen auf die beratende Anwaltskanzlei und den Rechnungshof gezeigt.