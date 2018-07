Er schaut mit dem iPad ins Körperinnere und überträgt seine Operationsmethoden live auf eine Großbildleinwand: Professor Jens Rassweiler, Direktor der Klinik für Urologie im Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn, ist einer der führenden Chirurgen auf seinem Gebiet. Kein Wunder also, dass jetzt rund 50 Urologen aus der Türkei den weiten Weg auf sich nahmen, um ihm bei mehreren Operationen zuzuschauen und von ihm zu lernen.

Zusammen mit der Türkischen Gesellschaft für Endourologie demonstrierten Professor Rassweiler und seine Kollegen neueste minimalinvasive Operationstechniken in der Urologie: Die roboter-assistierte radikale Prostataentfernung (Da Vinci-Technik) und die partielle Entfernung einer Niere. Hierbei erfolgten beide Eingriffe mit der Schlüssellochmethode. "Da dieses Verfahren auch für fortgeschrittene Chirurgen eine Herausforderung darstellt, wollen wir mit einer Live-OP möglichst vielen Kollegen die Möglichkeit geben, mir über die Schulter zu schauen", erklärte Rassweiler den Grund für den Besuch der türkischen Gäste. Dafür hatte er eigens ein Kamerateam engagiert, das die Bilder aus dem OP-Saal live in den Seminarraum sendete.

Am zweiten Tag der Fortbildung hatten die Ärzte Gelegenheit, bei einer Nierensteinentfernung zuzusehen, die mit Unterstützung eines iPads vorgenommen wurde. Benötigt werden für diese Methode eine extradünne Kamera im Körperinneren und ein Laser zur Steinzertrümmerung. Das iPad berechnet dann mithilfe von farbigen Markern den exakten Zugangsweg für das Endoskop zur Niere. Die Daten werden über Funkverbindung an den Server geschickt und mit dem speziell in 3D aufbereiteten CT überlagert. Die Software dafür wurde am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg konzipiert. Rund 50 Mal pro Jahr operieren Rassweiler und sein Team mit der iPad-Technik an den SLK-Kliniken und der Universität Heidelberg.

Professor Rassweiler gibt seinen Kollegen immer wieder die Möglichkeit, ihm bei Operationen zuzuschauen. So kamen bereits Mitte November über 40 Ärzte aus ganz Deutschland und der Schweiz zur Live-Operation an der Prostata und Übungen am Modell ins Klinikum am Gesundbrunnen (wir berichteten). Während eines Operationskurses hatten die Teilnehmer dann Gelegenheit, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. An Plastikmodellen trainierten sie in Zweierteams die zuvor gezeigten Methoden.

Rassweiler wurde für seine Projektarbeit mit dem iPad Anfang dieses Jahres mit dem Hans-Marberger-Award ausgezeichnet. Mit diesem Preis honoriert die Europäische Urologengesellschaft die beste Forschungsarbeit zum Thema minimalinvasive Chirurgie. Bereits 2012 war der Urologe für sein iPad-Projekt als "Übermorgenmacher" ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis werden regelmäßig Menschen aus Baden-Württemberg geehrt, die heute schon die Zukunft entwickeln.