Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Südwesten hat Glück gehabt: Ein bisschen mehr Regen, und auch hier wären die Dämme in Gefahr geraten, sagte Umweltminister Franz Untersteller am Mittwoch im Stuttgarter Landtag. Untersteller (Grüne) klagte, die Vorgängerregierung habe den Deichschutz vernachlässigt. Dabei, das erkannten auch die Grünen im Landtag an, ist vor dem Regierungswechsel durchaus was geschehen beim Hochwasserschutz: Die integrierten Programme an Donau, Rhein und Neckar haben sich bewährt, weil sie über regionale und institutionelle Grenzen reichen, lobte der Offenburger Abgeordnete Thomas Marwein. Die Schäden seien gering, das Programm funktioniere, auch wenn erst drei von 13 Rückhalteräumen (in Altenheim, Söllingen und Kehl) betriebsbereit sind. Ganz anders als in Sachsen, wo laut Marwein von 550 Millionen, die nach der verheerenden Flut von 2002 für den Hochwasserschutz bereitgestellt worden seien, lediglich fünf Millionen in derartige Polder investiert worden seien. Die Folge: Die Schäden im Bund liegen im zweistelligen Milliardenbereich, die im Land werden mit einem einstelligen Millionenbetrag summiert.

Und noch etwas habe sich bewährt im Südwesten: die gute alte Zwangsversicherung gegen Gebäudeschäden, der die EU zwar den Garaus gemacht hat, die allerdings von vielen Immobilienbesitzern freiwillig weitergeführt wurde. Die von der Justizministerkonferenz jetzt diskutierte verpflichtende Solidarversicherung weise deshalb in die richtige Richtung.

Problematisch: Von 1000 Kilometer Deichen sind mehr als 500 Kilometer sanierungsbedürftig. Auch die FDP bekannte, dass die Vorgängerregierung zu wenig Geld dafür ausgegeben hat. Hinzu kommen die zeitraubenden, komplizierten Verfahren bei der Ausweisung neuer Polder. Die SPD-Abgeordnete Gabi Rolland plädierte deshalb auf kurze Entscheidungswege: "Es muss auch eine alsbaldige beherzte Entscheidung kommen".

"Hochwasserschutz ist gut angelegtes Geld", so Untersteller. Deshalb habe man die Ausgaben auf jährlich rund 47 Millionen Euro nahezu verdoppelt, Schwarz-Gelb "hat über Jahre hinweg zu wenig für den Erhalt der Infrastruktur ausgegeben." Insgesamt fehle derzeit mehr als eine halbe Milliarde Euro allein für die Deichsanierung. Dafür aber, klagte der Rastatter CDU-Abgeordneten Karl-Wolfgang Jägel, fehle aber eine verbindliche, der Dringlichkeit nach geordnete Liste.

Für den von Bund und Ländern eingerichteten Fluthilfe-Fonds kommen auf das Land jährlich rund 25 Millionen Euro zu. Zusammen werden acht Milliarden Euro bereitgestellt, mit denen die jüngsten Hochwasserschäden im Osten und Norden beseitigt werden sollen. Regierungschef Winfried Kretschmann sprach von einem guten Kompromiss.