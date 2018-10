Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei suchen am 02.06.2014 im Schlossgarten in Stuttgart (Baden-Württemberg) an einem Fundort zweier Leichen nach Spuren. Die Leichen einer Frau und eines Mannes in Koffern waren am Vorabend von Passanten in der Parkanlage gefunden worden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa