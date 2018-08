Stuttgart. (dpa-lsw) Weniger Wasserkraft, mehr Atomstrom: Im Südwesten haben die Kraftwerke der Energieversorger im vergangenen Jahr insgesamt 47,3 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Dies sei ein Rückgang um 5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2013 gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Stromerzeugung durch Atomkraft legte 2014 um 7 Prozent auf 21,6 Milliarden Kilowattstunden zu. Ein Plus von 14 Prozent gab es bei der Stromerzeugung aus Biomasse wie Holz, Abfall oder Biogas. Die Erzeugung aus Steinkohle nahm gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent ab. Aufgrund der Witterung produzierten Laufwasser- und Speicherwasserkraftwerke etwa 15 Prozent weniger Strom. Die Erdgaskraftwerke fuhren ihre Produktion um 11 Prozent zurück.