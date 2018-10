(y) Zivile Streifen patrouillieren seit einiger Zeit verstärkt durch die Wohngebiete des Unterlands. Wie in jedem Jahr rechnet die Unterländer Polizei in der dunklen Jahreszeit mit vermehrten Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Diebe nutzen die lang anhaltende Dunkelheit am Morgen oder den früheren Sonnenuntergang am Abend, um eine schnelle Beute zu machen. Obwohl die verstärkten Streifen bereits unterwegs sind, hat die Zahl der Einbruchsdelikte zugenommen. Im November wurden 32 Wohnungseinbrüche angezeigt. Davon haben sich weit mehr als zwei Drittel der Fälle in der Zeit zwischen 6.30 und 7.30 Uhr sowie zwischen 16.30 und 19 Uhr ereignet. Insgesamt registrierte die Unterländer Polizei im laufenden Jahr 219 Wohnungseinbrüche. Im Jahr 2012 waren 212, ein Jahr davor 170.

Bei der Vorbeugung von Wohnungseinbrüchen ist die Polizei auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen, erklärt der Leiter der Polizeidirektion, Roland Eisele. Er macht darauf aufmerksam, dass es immer häufiger bei Einbruchsversuchen bleibt, weil die Hausbesitzer inzwischen häufiger Fenster sowie Haus- und Terrassentüren mit einbruchhemmenden Schließanlagen versehen lassen. "Einbrecher haben nicht viel Zeit. Die meisten von ihnen sind Experten. Wenn sie merken, dass die Fenster oder die Türen modern ausgerüstet sind, geben sie rasch auf", macht Eisele deutlich und weist darauf hin, dass sich jeder "Häusle"-Besitzer von einem Spezialisten der Kriminalprävention beraten lassen kann. Dieser kommt sogar nach Hause, macht vor Ort eine so genannte Schwachstellenanalyse und gibt Tipps, wie Einbrüche erschwert oder gar verhindert werden können. Selbstverständlich, so Roland Eisele, ist dies eine Dienstleistung der Kriminalprävention und somit kostenfrei. Termine können vereinbart werden unter der Telefonnummer 07131 / 104-1065.

Die Bürger können aber auch als wachsame Nachbarn helfen. Beispielsweise können sie die Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen notieren und an die Polizei weitergeben. Verdächtige Personen sollten sofort der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden. Fremde auf dem Grundstück nebenan muss der Nachbar nicht ansprechen. Sinnvoll ist die sofortige Meldung an die Polizei, und zwar durchaus auch über den Notruf 110. Eisele stellt klar: Wer Verdächtiges melde, brauche keine Angst haben, dass er in Regress genommen wird.