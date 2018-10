Die kommenden Herbstwinde wehen nicht nur Blätter von den Bäumen, sondern zerren auch am Totholz. Bei den jetzt befallenen alten Platanen an der Neckarstraße und am Uferweg schaut das Betriebsamt regelmäßig ganz genau hin, um mögliche Gefährdungen für Personen und Sachen rechtzeitig zu beseitigen. Andere Arbeiten wurden zurückgestellt. Foto: Guzy

Heilbronn. (y) Trotz der Sommerferien gibt es für die städtischen Baumpflegeexperten keine Ruhepause: Schuld daran ist die Platanenkrankheit Massaria, die die Mitarbeiter des Betriebsamts in diesem Sommer nicht zur Ruhe kommen lässt. "Etwa zwei- bis dreitausend Bäume sind im städtischen Zuständigkeitsgebiet erkrankt - bestimmt doppelt so viele wie im Vorjahr", schätzt Hartmut Klein von der Abteilung Baumpflege. Betroffen sind auch die Bestände an der Oberen und Unteren Neckarstraße und am Uferweg - baumbeschattete Strecken, die bei Spaziergängern und Radlern sehr beliebt sind.

Was die Krankheit so tückisch macht: Ein Bekämpfungsmittel gibt es nicht und die Anzeichen für eine Infektion mit dem Massaria-Pilz sind auch für erfahrene Baumexperten schwer zu erkennen. Die Rinde befallener Äste verfärbt sich später meist bläulich-violett, im Inneren des Baumes breitet sich extrem schnell Fäule aus. Betroffene Äste sterben rasch ab und fallen als Totholz bereits nach zwei bis sechs Monaten ab - normalerweise verbleibt Totholz zwischen zwei bis drei Jahren am Baum.

Immerhin musste bislang noch keine Platane wegen des Pilzes gefällt werden. "Die Standsicherheit war noch in keinem Fall bedroht", teilte die Stadt auf Anfrage mit. Bisher habe es ausgereicht, die Pilzerkrankung mit punktuellen Maßnahmen zu bekämpfen und die befallenen Äste abzusägen. Man stehe zwar "vor einer gewissen Herausforderung", kahle, zwangsweise ausgedünnte Flächen zur Bundesgartenschau in fünf Jahren befürchtet man bei der Stadt aber bislang nicht.

Die weite Verbreitung in diesem Jahr bedeutet allerdings einen enormen zusätzlichen Arbeitsaufwand für die insgesamt 16 speziell ausgebildeten Baumpflegemitarbeiter der Stadt: "Massaria muss frühzeitig erkannt und befallene Stellen entfernt werden", erklärt Klein. Zwei- bis dreimal jährlich werden die Bestände deshalb genauestens kontrolliert. Dieser große Aufwand bei etwa zwei- bis dreitausend Bäumen sei extrem zeitintensiv, aber absolut notwendig. Abgestorbene Äste können herabfallen und stellen somit ein Risiko für Menschen oder parkende Autos dar. "Sonstige Arbeiten müssen erst einmal hintenangestellt werden. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit geht vor", so Klein.

Seit etwa vier bis fünf Jahren haben die städtischen Mitarbeiter nun mit der Pilzkrankheit zu kämpfen. Zwar tritt der Befall mal mehr, mal weniger auf, doch auch durch intensive Pflege ist er niemals vollständig in den Griff zu bekommen. "Das Problem ist, dass die Pilze, die die Krankheit verursachen, Sporen ausstreuen, die durch Wind und Vögel auf umliegende Bäume übertragen werden", weiß Klein. So kann die Infektion jedes Jahr aufs Neue ausbrechen.

Massaria wurde erstmals 2003 in Deutschland festgestellt und befällt eher ältere Platanen, die einen Stammdurchmesser von circa 80 Zentimetern oder mehr aufweisen. In trockenen Jahren, wie zum Beispiel 2003, geraten Bäume durch Wassermangel in Stress und werden anfälliger für Infektionen. Dann ist auffallend mehr Befall zu beobachten.