Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Erstmals mussten Richter im Land entscheiden, was schwerer wiegt: der persönliche Datenschutz eines früheren Regierungschefs oder ein behauptetes Aufklärungsinteresse der Nachfolge-Regierung. Die Antwort der Karlsruher Verwaltungsrichter fiel eindeutig aus: Die Landesregierung muss sämtliche "unstreitig personenbezogenen Dateien" von Stefan Mappus löschen.

Vorher müssen die E-Mails dem Landesarchiv zur Übernahme angeboten werden. Sollte dieses innerhalb eines Jahres zu einer entsprechenden Bewertung kommen, wären die Dateien gleichwohl einer Einsichtnahme durch Dritte entzogen. Denn nach dem Landesarchivgesetz kann Archivgut, "nicht vor Ablauf von 30 Jahren seit Entstehung der Unterlagen genutzt werden."

Stefan Mappus hatte auf vollständige Löschung seiner Daten geklagt. In der gestern verbreiteten Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe heißt es: "Die Klage von Stefan Mappus hatte überwiegend Erfolg, was in der Kostenentscheidung des Urteils zum Ausdruck kommt, drei Viertel der Kosten hat das Land zu tragen."

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung, es gibt noch kein obergerichtliches Urteil zu einem vergleichbaren Fall, wurde Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim zugelassen. Beide Seiten wollen erst nach Vorliegen des Urteils darüber entscheiden. Gegenstand des Rechtsstreits sind Sicherungskopien des E-Mail-Postfachs des damaligen Ministerpräsidenten Mappus. Sie waren zu seiner Amtszeit im Herbst 2010 im Staatsministerium angefertigt worden, weil es einen technischen Fehler in Mappus' Computer gegeben hatte. Während die persönlichen Daten nach dessen Ausscheiden gelöscht worden waren, waren die Sicherungskopien vergessen worden. Sie tauchten erst wieder im Sommer 2012 bei den staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungen im Zuge der Ermittlungen zum EnBW-Deal auf. Soweit der Schriftverkehr dazu relevant ist, liegt er inzwischen dem EnBW-Untersuchungsausschuss vor. Die Landesregierung hatte Einsicht in die Sicherungskopien verlangt, auch weil sie glaubt, so bisher unbekannte Unterlagen zum Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten im September 2010 zu erhalten.

Das Karlsruher Gericht hat dagegen unter Berufung auf das Landesdatenschutzgesetz entschieden, dass es ausgeschlossen sei, die auf den Sicherungskopien vorhandenen Daten im Hinblick auf die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße von Stefan Mappus auszuwerten.

"Das Hauptziel unserer Klage haben wir erreicht: In absehbarer Zeit - nämlich für die nächsten 30 Jahre - ist kein Zugriff auf die Dateien möglich", sagte Mappus' Anwalt Arnd Pannenbecker der dpa. "Damit können die Dateien von der derzeitigen Landesregierung nicht gesichtet und nicht für ihre politischen Zwecke genutzt werden."