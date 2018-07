Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. AfD-Bundeschef und Landtagsfraktionschef Jörg Meuthen hatte am Mittwoch ostentativ gute Laune. Der beurlaubte Professor der Verwaltungshochschule in Kehl freute sich über den Erfolg von Donald Trump. "Das ist ein Sieg über das Establishment und ein Signal, dass sich die etablierten Parteien gewahr werden müssen, dass die ‚Politik des am Volk vorbei Regierens‘ nicht mehr akzeptiert wird", sagte Meuthen auf den Weg in den Plenarsaal.

Keine Frage, Trumps Erfolg beflügelt die AfD. Er bietet Meuthen zugleich die Chance, von internen Problemen abzulenken. Dass der Landtag am Mittwoch die von der AfD und ihrer zeitweiligen Abspaltung ABW beantragte Enquetekommission zu Islamismus abgelehnt hat und am Donnerstag den ebenfalls im Doppel beantragten Untersuchungsausschuss zu Linksextremismus, ist dabei nicht sein Problem. Beide Anträge waren schließlich eine Art Morgengabe zur Wiedervereinigung, nachdem sich die AfD im Konflikt um antisemitische Schriften des Abgeordneten Wolfgang Gedeon gespalten hatte. Dass beide Anträge nun aus rechtlichen Abgründen scheiterten, schweißt seine Truppe eher zusammen.

Doch die nun wieder größte Oppositionsfraktion hat ihre eigenen Regeln - und nicht jede dürfte Meuthen gefallen. Wie geschwächt das professorale AfD-Aushängeschild aus den internen Kabalen hervorgegangen ist, offenbart ein Blick in die Fraktionssatzung: "Der Ausschluss eines Mitglieds aus der Fraktion erfordert die absolute Dreiviertelmehrheit der ordentlichen Fraktionsmitglieder", heißt es in dem internen Dokument. Im Klartext: Bei einem zweiten Fall Gedeon wäre ein Rauswurf praktisch unmöglich. Meuthen hat damit gegenüber Hardlinern kein Drohpotenzial mehr.

Schon jetzt ist die Abgrenzung zu Gedeon überschaubar. Wenn der Fraktionslose im Plenum spricht, vermerkt das Protokoll regelmäßig "Beifall bei Abgeordneten der AfD" - zu Zeiten der Spaltung sogar aus dem Meuthen-ABW-Flügel. Nachdem Trump mit Hilfe aggressiver Wahlkampfrhetorik triumphiert hat, dürften die Lautsprecher in der AfD nun eher noch mehr aufdrehen. Regelmäßig verteilt die Landtagsspitze inzwischen Rügen gegen AfD-Abgeordnete. Gestern etwa gegen Stefan Räpple, der Abgeordnete als "Volksverräter" titulierte. In der vergangenen, fünfjährigen Legislaturperiode hatte es keine einzige Rüge gegeben.

Mit Blick auf die Bundestagswahl tut sich eine weitere Baustelle auf. Nach einem Treffen des rechtsnationalen Parteiflügels in Ludwigsburg mit dem thüringischen Rechtsausleger Björn Höcke kursieren in internen E-Mails Namen möglicher Bundestagskandidaten, die dem moderateren Meuthen-Flügel nicht gefallen dürften. Dazu zählen der Freiburger Rechtsanwalt Dubravko Mandic, der eine Zusammenarbeit mit der "Identitären Bewegung" gefordert hatte, und der Lahrer Staatsanwalt Thomas Seitz, der auf Facebook Flüchtlinge als "Invasoren" und die Politik von Kanzlerin Angela Merkel als "Auftakt zur Vernichtung des Deutschen Volkes" bezeichnet hatte.