Stuttgart. (dpa-lsw) Eine Menge Geduld haben Autofahrer am Mittwochmorgen auf den Straßen im Land wegen des Lokführerstreiks mitbringen müssen. Es kam zu kilometerlangen Staus auf den Autobahnen, vor allem rund um Stuttgart, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Am meisten betroffen war die Autobahn 81 von Singen nach Stuttgart. Auf dieser Strecke war der öffentliche Regionalverkehr stark durch den Bahnstreik eingeschränkt. Zeitweise quälten sich die Autofahrer durch 20 Kilometer stockenden Verkehr. «Es ist definitiv mehr los auf den Straßen», sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Stuttgart «und das schon seit fünf Uhr». Auch die Anzahl der eingehenden Verkehrsmeldungen sei höher als an streikfreien Morgen.