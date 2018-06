Georg Bätzing tritt in Limburg die Nachfolge von Ex-Bischof Tebartz-van Elst an. Foto: dpa

Von Isabell Scheuplein

Limburg. Alle Bänke sind besetzt, als Domdekan Günther Geis die frohe Botschaft überbringt: Das Limburger Bistum hat einen neuen Bischof - Georg Bätzing, den bisherigen Trierer Generalvikar. Die Gläubigen im Limburger Dom klatschen. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass ihr umstrittener Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst nach einer Auszeit vom Papst abberufen wurde. Nicht nur wegen des Finanzskandals um die teure Bischofsresidenz, auch wegen seines Führungsstils, den viele als autoritär empfunden hatten.

Vor allem die frei stehende Badewanne in dem Bischofssitz wurde zum Symbol von Protz. 31 Millionen Euro kostete der Bau, weitaus mehr als die veranschlagten 5,5 Millionen. Dies hatte die Gläubigen nicht nur in der Diözese entsetzt. Die Zahl der Kirchenaustritte gingen nach oben. Um die Vertrauenskrise zu bekämpfen, bemüht sich das Bistum um Transparenz, legt seine Zahlen offen und schuf neue Kontrollinstanzen.

Auf dem Vorplatz des Doms versammeln sich Gläubige und Mitarbeiter des Bistums nach der Verkündung. Sie stehen in Gruppen zusammen, beratschlagen, diskutieren, einige stoßen mit Sektgläsern an. Viele äußern sich erleichtert, manche abwartend. "Es ist ja eine schwere Aufgabe, ich bin mal gespannt", sagt Marlise Trost, die sich in der Jugendarbeit der Kirche engagiert. "Es ist alles im Umbruch hier", sagt die 20-Jährige.

Unter den Mitarbeitern gibt es hohe Erwartungen mit Blick auf den neuen Chef aus der Nachbardiözese: "Ich wünsche mir Offenheit und dass er Einigkeit ins Bistum bringt und auch die neuen Themen, wie etwa die Flüchtlinge, integriert", sagt Clara Klankert.

Domdekan Geis lässt keinen Zweifel daran, dass er Bätzing die Aufgabe zutraut. Er könne gut auf Menschen zugehen und finde schnell Kontakt. Viele aus der Führung des Limburger Bistums seien mit ihm bereits per Du. Geis spricht von einem "Tag des Neuanfangs". Zu der einen Frage, die auf dem Domplatz wohl am meisten diskutiert wird, will sich Geis allerdings nicht äußern: Ob der neue Bischof in die teure Residenz nebenan einziehen wird oder nicht. Dies sei ihm überlassen, sagt Geis.

Reinhold Kalteier, Sprecher des Priesterrats, sieht ein Dilemma: Ziehe Bätzing ein, könne es schlecht ankommen, ziehe er nicht ein, könne es heißen, dass 31 Millionen Euro ungenutzt herumstünden. Vielleicht sei der beste Rat, zunächst in eine Wohnung zu ziehen, um in Ruhe eine Entscheidung über die Residenz zu treffen, sagt der Pfarrer.

Wann Bätzing offiziell in sein Amt eingeführt wird, war am Freitag noch unklar. Wunschtermin der Limburger wäre der 18. September, an dem sie traditionell das für sie bedeutende Kreuzfest feiern. Schon kommende Woche kommt der neue Bischof jedenfalls zu ersten Gesprächen nach Limburg. Es sieht nach einem freundlichen Empfang für ihn aus.