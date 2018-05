Heilbronn. Das letzte Gleis auf der Stadtbahnstrecke ist am Mittwoch verlegt worden. Damit ist der rund vier Kilometer lange zweigleisige Schienenstrang der Neubaustrecke Stadtbahn-Nord im Heilbronner Stadtgebiet komplett. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen Anfang November die ersten Probefahrten erfolgen. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember soll die Strecke bis Neckarsulm in Betrieb gehen. In den nächsten Tagen werden die Gleisarbeiten abgeschlossen und die Steuerungsechnik installiert.