Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Gibt es im Südwesten zu viele Grundschulen? Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) war es, die im RNZ-Interview einen kritischen Blick auf die Strukturen geworfen hat. Und ihre Anregung, Kommunen sollten doch gerne über mögliche Bündelungen und Weiterentwicklungen nachdenken, stoßen nicht grundsätzlich auf Ablehnung.

"Wenn die Politik über Schulschließungen nachdenkt, weil sie Ressourcen einsparen will, ist das der völlig falsche Ansatz", sagt zwar Doro Moritz, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, auf Anfrage. Das Prinzip "Kurze Beine, kurze Wege" sei wichtig für die Grundschulen. Deshalb könne es nicht darum gehen, Schließungen im großen Umfang vorzunehmen, wie es bei weiterführenden Schulen durch den demografischen Wandel notwendig war. "Wenn es zu Schließungen bei Grundschulen kommt, müssen die Wegstrecken beachtet werden", fordert Moritz. Zudem sollten zunächst Gemeinden mit mehreren sehr kleinen Standorten in den Blick genommen werden.

Gleichzeitig sieht die GEW-Chefin jedoch die Probleme an den Kleinstschulen. Um gute Unterrichtsqualität gewährleisten zu können, sei "eine bestimmte Größe notwendig". Fachfremder Unterricht sei als ein wesentlicher Problemfaktor in der Schulqualitätsdebatte ausgemacht worden. In sehr kleinen Grundschulen könnten viele Fächer jedoch nicht von dafür ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden. Auch würden häufig mehrere Jahrgänge in einer Klasse zusammengefasst. Und nicht zuletzt: "Es gibt beim Ausfall von Lehrkräften keine Vertretung."

Die kleine Dorfschule, an der jeder alles machen müsse, schrecke nicht nur viele Lehrkräfte und mögliche Schulleiter ab, so Moritz. Auch für Kinder und Eltern könne es durchaus attraktiver sein, in den Schulbus zu steigen, wenn eine größere Grundschule in wenigen Kilometern Entfernung besser aufgestellt sei.

Fern aller Fusionsüberlegungen gilt für die GEW jedoch: "Die Grundschule ist die am schlechtesten ausgestattete Schulart. Sie braucht mehr Lehrkräfte."

Kritisch urteilt der Gemeindetag über den Denkanstoß der Ministerin. "Geradezu kurzsichtig" sei es, in Zeiten wachsender Bevölkerung im Südwesten über Schulschließungen oder Fusionen nachzudenken, so eine Sprecherin gegenüber der RNZ. "Auch die Prognosen, die von einer wachsenden Zahl an Flüchtlingskindern ausgehen, sprechen gegen voreilige Schulschließungen." Kleine Schulstandorte könnten ausgezeichnete Leistungen erbringen. Und nicht zuletzt hätten Grundschulen eine wichtige soziale Funktion im ländlichen Raum.

Der Gemeindetag erneuerte in diesem Zusammenhang zudem seine Forderung zu Stärkung der Schulleiter auch durch eine bessere Vergütung. "Ein motivierter Schulleiter, der angemessen bezahlt wird und auch die notwendigen Entscheidungskompetenzen hat, kann auch an einem kleinen Schulstandort viel bewegen und für Leistungsqualität sorgen", so die Überzeugung.