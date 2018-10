Von Julia Giertz

Stuttgart. Nach dem Eingriff in die Besoldungserhöhung für Beamte traktiert sie ihr oberster Dienstherr Andreas Stoch (SPD) die Lehrer nun mit weiteren Nadelstichen. Die vom Kultusminister ausgelöste Diskussion um Lehrerfortbildung in den Ferien ist nicht neu, aber für die Betroffenen immer wieder unangenehm.

Zuerst mahnte Stoch im Landtag, Lehrer müssten sich nicht alle Selbstverständlichkeiten außerhalb des Unterrichts anrechnen lassen. Nun will er vor allem Gymnasiallehrern Betriebspraktika vorschreiben: "Wir brauchen Lehrkräfte, die mal einen Betrieb von innen gesehen haben", sagte der SPD-Politiker. Handwerk und Mittelstand vermissten bei den Schulabgängern Verständnis für Wirtschaft. Außerdem werde noch immer zu viel Fortbildung in der Unterrichtszeit absolviert.

Hintergrund Wie lange haben Lehrer Urlaub?

Gerhard Schröder hat es sich in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident mit den Lehrern verscherzt, indem er sie als "faule Säcke" beschimpfte. Kultusminister Andreas Stoch (SPD), Parteifreund des Ex-Kanzlers, will die Pädagogen nun zu Betriebspraktika in den Ferien zwingen. Wie lange haben Lehrer eigentlich Urlaub? Es seien Vorurteile, dass Lehrkräfte drei Monate Ferien im Jahr hätten, heißt es bei der GEW. Ein Lehrer mit einer vollen Stelle muss 41 Stunden in der Woche arbeiten und hat Anspruch auf 30 Tage Urlaub im Jahr. Von "Vertrauensarbeitszeit" spricht GEW-Sprecher Matthias Schneider. Alle Arbeit über die Unterrichtszeit hinaus werde nicht kontrolliert und der Urlaub auch nicht angemeldet.

Stochs Vorgänger hatten sich bereits des Öfteren mit dem Thema Fortbildung auseinandergesetzt. So etwa Marion Schick, die 2010 im Einklang mit dem damaligen Finanzminister Willi Stächele (beide CDU) forderte, Lehrer müssten sich prinzipiell außerhalb der Unterrichtszeit fortbilden. Mehrere Kommissionen haben sich an dem grundlegenden Thema Lehrerarbeitszeit die Zähne ausgebissen.

Der Landeschef des Gymnasiallehrerverbands, Bernd Saur, sprach am Freitag von einer "alten Leier". Stochs Bemerkungen seien niveaulos und populistisch. In der Praxis falle bei Fortbildungen während der Unterrichtszeit nicht allzu viel Unterricht aus, zumal viele davon auch in den Ferienzeiten seien. Schulferien seien bei Lehrern nicht mit Urlaub gleichzusetzen: Sie dienten der Korrektur von Klassenarbeiten und der Vorbereitung von Unterricht.

Seine Kollegin von der GEW, Doro Moritz, meinte: "Wenn selbst der zuständige Minister die Arbeitssituation und die Herausforderungen der pädagogischen Profis nicht sieht, ist das in höchstem Maße demotivierend." Lehrer kämen auf deutlich mehr als die 1804 Stunden Arbeit, die sich aus ihrer Wochenarbeitszeit von 41 Stunden und 30 Urlaubstagen im Jahr ergeben.

Moritz spielt den Ball an Stoch zurück und schlägt dem Juristen vor, dringend mal ein Praktikum in einer Schule zu machen. Stochs Aussagen zeigten, dass er mehr Erfahrungen über den Schulalltag sammeln müsse. Es gebe an Gymnasien unzählige Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft. Man dürfe auch nicht vergessen, dass es nicht Aufgabe allgemeinbildender Gymnasien sei, die Schüler auf einen Beruf vorzubereiten. Auch Saur empörte sich über das "Vorurteil anti-wirtschaftlicher Stimmung" an Gymnasien. Außerdem seien die Hauptabnehmer der Absolventen nicht Mittelstand und Handwerk, sondern die Universitäten.

Die Arbeitgeber dagegen begrüßen das Bekenntnis Stochs zur Berufsorientierung an Schulen. "Wir sehen das als originäre Aufgabe aller Schularten - auch der Gymnasien", sagte ein Sprecher vom Arbeitgeberverband Baden-Württemberg. Der Verband werde gerne bei der Organisation von Praktika helfen. Am besten wäre es allerdings, sie zum verpflichtenden Teil der Lehrerausbildung zu machen. Auch der Handwerkstag begrüßt den Vorstoß, so Verbandspräsident Joachim Möhrle: "Nur wer selber die Arbeitswelt kennt und versteht, kann dies auch seinen Schülern vermitteln."