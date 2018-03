Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Verwirrung an vielen Schulen in Nordbaden: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte in einem Rundschreiben verkündet, dass bei Klassenfahren keine sogenannten Freiplätze angenommen werden dürften.

Hintergrund: Viele Jugendherbergen, Bus- und Bahnunternehmen oder auch Museen berechnen bei Klassenfahrten je nach Gruppengröße für mehrere Betreuungskräfte keine zusätzlichen Kosten.

Laut dem Schreiben, das vom Montag datiert, dürfen diese Freiplätze nur noch in zwei Fällen genutzt werden: für "Begleitpersonen, die nicht im Landesdienst stehen". Damit sind zum Beispiel mitreisende Eltern gemeint. Nutze aber ein Lehrer einen Gratisplatz, müsse dies "kostenmindernd auf alle beteiligten Personen" umgelegt werden. Sprich: Auch der Lehrer zahlt, der Preis für alle sinkt. Ansonsten begründe die Annahme "einen Korruptionsverdacht, bzw. erfüllt den Tatbestand der Vorteilsnahme."

Nach zahlreichen Beschwerden - Pressesprecher Uwe Herzel nennt es "Rückfragen" - zog die Behörde dies zurück und stellte in einem zweiten Schreiben klar: Freiplätze dürfen weiterhin genutzt werden. Das liege im Ermessen der Schule. Voraussetzung ist, dass der Anbieter sie von sich aus anbietet. Danach fragen oder sie gar einfordern dürfen die Schule oder der Lehrer nicht. Außerdem müsse die Nutzung den Schülern beziehungsweise Eltern offengelegt werden.

Wie es zu dem ersten Brief kam und was der "gegebene Anlass" sei, von dem darin die Rede ist, bleibt unklar. Herzel zufolge ging das Schreiben "vorschnell" und "nicht abgestimmt" an die Schulen.

Eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betont, es sei "nicht erforderlich", Freiplätze zu verbieten. Sie verwies darauf, dass Lehrkräfte Anspruch auf Kostenerstattung hätten. "Hierfür sind Mittel im Staatshaushaltsplan bereitgestellt."

Ob diese allerdings ausreichen, daran gibt es vielerorte Zweifel. "Bei uns gibt es dafür 50 bis 60 Euro jährlich", rechnet stellvertretend eine Lehrerin einer Grundschule im Rhein-Neckar-Kreis vor. Das reiche nicht einmal für die Betreuer einer Abschlussfahrt beider vierten Klassen. Über den Etat hinaus dürfe die Schulleitung aber nur Fahrten genehmigen, wenn die Lehrer schriftlich auf Kostenerstattung verzichten. Also gehe es nicht ohne Freiplätze, so die Pädagogin. Aus eigener Tasche wollen - und sollen, laut Ministerium - die Lehrer die Kosten nicht tragen. "Das ist ja schließlich keine Vergnügungsfahrt, die wir da machen."