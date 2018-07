Von Bettina Wieselmann und Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigentlich wollten CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf und Landeschef Thomas Strobl nur noch einmal den Blick auf die wichtigsten Sofortvorhaben der CDU nach gewonnener Wahl lenken. "Die Menschen wollen wissen, wofür stehen die", sagte Wolf. Doch mit wem kann man sich eine Koalition vorstellen? Wolf mehrfach erklärt: Als Juniorpartner in einem grün-schwarzen Bündnis "stehen wir nicht zur Verfügung".

Das war offenkundig eine Aussage im Alleingang. Aus dem Landesvorstand verlautete, diese Position sei nicht abgesprochen. Offiziell hieß es immer, dass die CDU mit allen jetzt im Landtag vertretenen Parteien koalieren könne, so die Inhalte stimmten. Gestern dazu intensiv befragt, wiederholte Wolf seine Absage nicht mehr. "Wir kämpfen bis zum Wahltag für das Ziel, Erster zu werden", das sei auch realistisch. "Und dann reden wir über Koalitionen."

Dass es zwischen dem Führungsduo knirscht, zeigte sich, als Strobl gefragt wurde, ob er garantieren könne, dass Wolf bei jedem Wahlergebnis bei anschließenden Koalitionsverhandlungen dabei sei. Strobl hatte zunächst "den Satz nicht verstanden". Daraufhin Wolf: "Der war aber entscheidend." Im zweiten Anlauf antwortete Strobl: Man gehe Schritt für Schritt vor, schaue sich das Ergebnis an, kläre dann, "wer mit wem zu sprechen hat".

Nach der Pressekonferenz schob Strobl schriftlich nach: "Selbstverständlich werden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen gemeinsam von unserem Spitzenkandidaten und Fraktionsvorsitzenden Guido Wolf und mir als Parteivorsitzenden geführt werden."

Wolf will sich am Dienstag nach der Wahl als Fraktionschef von Mitgliedern der alten wie der künftigen Fraktion wählen lassen, "um mit breitem Rücken in die Koalitionsverhandlungen gehen zu können", wie sein Sprecher gestern sagte. Im CDU-Landesvorstand dagegen hieß es schon vor Tagen: Bis zum 13. März könne der Spitzenkandidat machen, was er wolle, um 18 Uhr ende das aber.

Einig waren sich Wolf und Strobl, dass das vorgelegte Zehn-Punkte-Sofortprogramm "den Unterschied markiert zur Politik von Grün-Rot" (Strobl). Man habe jetzt die Wahl zwischen "fünf Jahre weiter Diskussion über Namensschildle für die Polizei" (Wolf) oder aber der Umsetzung des CDU-Programms.

Darin lehnt die CDU eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten ab, verspricht die Kompensation von Überstunden und sagt n 1500 zusätzliche Polizeistellen zu. In der Bildungspolitik ("sie wird Herzstück") würden Fehlentwicklungen korrigiert, Bildungspläne würden überarbeitet. Versprochen wird pragmatische Verkehrspolitik, eine Allianz für Wohnungsbau, ein selbstständiges, auch für den Digitalen Wandel zuständiges Wirtschaftsministerium, ein Familiengeld. Schließlich bekräftigte Wolf, sein Kabinett etwa zur Hälfte mit Frauen zu besetzen.

Grüne wie SPD reagierten mit Spott. Es sei "vollkommen aus der Welt", dass man die von der CDU gemachten Versprechen binnen kurzer Zeit umsetzen könne, sagte Ministerpräsident Winfried Kretsch᠆mann. Man müsse schon sagen, woher das Geld für die "heillosen Versprechen" kommen solle. "Mir scheint es eher ein Programm für weitere fünf Jahre Opposition", ätzte SPD-Mann Nils Schmid.