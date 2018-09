Von Wilhelm Hölkemeier und Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Ulm/Stuttgart. Geradezu erlöster Applaus brandet auf und dringt durch die nicht sehr schalldichte Tür des Salons "Bonn" im Ulmer Maritim-Hotel an der Donau. Kaum eine Viertelstunde sitzt dort die 60-köpfige CDU-Landtagsfraktion zusammen, da ist die Kuh vom Eis. Nach der Begrüßung durch die lokale Abgeordnete Monika Stolz erklärt Peter Hauk seinen Wunsch, Fraktionschef zu bleiben, vor allem jedoch seinen Verzicht, gegen Landtagspräsident Guido Wolf für das Amt des Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2016 anzutreten. Und dieser Guido Wolf trifft Kopf, Herz und Seele der Landes-CDU auf einmal, als er die "einmalige Chance" beschwört, durch eine einhellige Weichenstellung für die Wahl "die Graben- und Lagerkämpfe hinter uns zu lassen".

Der Einigung ging ein monatelanges Beäugen der beiden Rivalen um den Fraktionsvorsitz voraus. "Umtriebige Wochen liegen hinter uns", "nicht einfach" seien die Gespräche zwischen ihm und Hauk gewesen, umschreibt es Wolf. "Natürlich ist ein Verzicht immer etwas Schweres", bekennt Hauk. Doch dürften sich "die Führungsköpfe, die wir in Partei und Fraktion haben, nicht verschleißen". Es sei notwendig, als "Team" in den Landtagswahlkampf zu ziehen.

Dass Wolf die Position des Spitzenkandidaten anvisierte, ließ er öffentlich zuvor nicht wissen. Aber natürlich war dem Juristen immer klar, dass er weder als Landtagspräsident noch als einfacher Abgeordneter Wahlkampf machen könnte. Erst der Resonanzboden, den der Fraktionsvorsitz quasi automatisch verschafft, kann dem Möchtegern-Herausforderer von Ministerpräsident Kretschmann das nötige landespolitische Gewicht verschaffen. Je früher, desto besser.

Am kommenden Dienstag steht die turnusmäßige Neuwahl der Fraktionsspitze an: Der auch von vielen Abgeordneten gedrängte Wolf wirft jedoch nicht seinen Hut in den Ring. "Hauk hätte keine Mehrheit mehr gehabt", hieß es noch gestern Morgen in der Fraktion. Dem einst als Landwirtschaftsminister geschätzten Hauk traut man nicht mehr zu, der grün-roten Regierung Paroli zu bieten. Gleichwohl einigte sich die Fraktion einhellig auf die Vertagung des Wechsels bis nach der noch nicht terminierten Urwahl des Spitzenkandidaten durch die 70.000 Parteimitglieder. Man ist für Wolf, aber gegen ein Blutbad. Denn dass die Abwahl Hauks vor den Kommunal- und Europawahlen im Mai zu tiefen Verletzungen geführt hätte, war vielen klar.

Leicht ist es Hauk nicht gefallen, auf die Anwartschaft auf das Ministerpräsidentenamt zu verzichten. In "zähen Diskussionen", an denen sich auch Moderatoren wie EU-Kommissar Günther Oettinger und Ex-Minister Willi Stächele beteiligten, wurde am Montag endlich der Kompromiss gefunden.

Man kann es auch einen Deal nennen, aus dem Hauk ("trete für die verbleibende Legislaturperiode an") nicht mehr herauskommt, denn es gibt bei nur einer Enthaltung einen förmlichen Beschluss der Fraktion: Sie wird "über eine erfolgssichernde Positionierung von Guido Wolf in der Führung der Fraktion befinden, sofern dieser als Spitzenkandidat der Partei bestimmt worden ist und in der Folge das Landtagspräsidentenamt aufgibt". Beteiligten wie dem langjährigen Minister Wolfgang Reinhardt ist nun klar: Ein gewählter Spitzenkandidat Wolf hat Zugriffsrecht auf Fraktions- wie auf Parteivorsitz.

Mit Ausnahme des Heilbronners Alexander Throm, der mit dem CDU-Landesvorsitzenden und Wolf-Konkurrenten Thomas Strobl in einer Rechtsanwaltskanzlei ist, "begrüßt" die Fraktion einstimmig Wolfs Kandidatur. "Wir wollen keinen Berliner", heißt es mit Blick auf die Kandidatur des Heilbronner Bundestagsabgeordneten Strobl ziemlich unverblümt. Strobl, der im Januar sein Interesse an der Spitzenkandidatur angemeldet hat, ließ seinen Unmut erkennen. Man habe doch "vereinbart, vor dem 25. Mai keine Personaldebatte über die Spitzenkandidatur zu führen", ließ er in Stuttgart mitteilen.