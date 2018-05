Eppingen/Bad Rappenau. (end) Nach der Landtagswahl werden im Unterland die politischen Karten neu gemischt: Grüner Jubel, rote Enttäuschung. Das war die Landtagswahl am Sonntag in der Region. Doch auch darüber hinaus gab es eine Reihe von Überraschungen.

In den Wahlkreisen Neckarsulm und Eppingen konnten die Christdemokraten ihre Direktmandate verteidigen. Doch ihr Vorsprung war hauchdünn. Friedlinde Gurr-Hirsch schaffte mit 26,6 Prozent (-14,4) gerade mal ein Plus von 0,4 Prozent vor dem Grünen-Verfolger Jürgen Winkler. Der Biobauer aus Brackenheim kam auf 26,1 Prozent der gültigen Stimmen, ein Plus von 6,8 Prozent für die Grünen gegenüber der Landtagswahl von 2011. Innenminister Reinhold Gall von der SPD sicherte sich mit 17,6 Prozent Stimmenanteil den Wiedereinzug in den Landtag.

Nicht mehr im Landesparlament vertreten ist Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen. Die SPD fiel im Wahlkreis Eppingen von 24,3 Prozent auf jetzt 13,4 Prozent zurück. Damit ist auch die Aussage von OB Blättgen hinfällig, bei einer Wahl in den Landtag nicht als Oberbürgermeister der Kur- und Bäderstadt anzutreten. Allerdings gab es diesmal für den allgemein beliebten Stadtchef in seinem Wohnort keinen Bonus - obwohl er in der Kurstadt den dramatischen Absturz der Sozialdemokraten verhindern konnte. Mit 19,3 Prozent (-7,4 Prozent) gab es für die SPD in Bad Rappenau lediglich ein blaues Auge. Allerdings haben sich mehr Rappenauer Wähler am Sonntag für die CDU (24,9 Prozent) und für die AfD (19,6 Prozent) entschieden.

Zumindest einen Achtungserfolg erzielte im Wahlkreis Eppingen der Rohrbacher Ortsvorsteher Georg Heitlinger. Mit 9,6 Prozent bescherte der 45-Jährige der FDP einen bescheidenen Höhenflug und damit vier Prozentpunkte mehr als noch bei der Landtagswahl vor fünf Jahren.

Bernhard Lasotta (Wahlkreis 20 Neckarsulm) setzt sich mit zwei Prozent Vorsprung vor Armin Waldbüßer von den Grünen durch. Der Allgemeinarzt Lasotta kam auf 25,8 Prozent (-14,9 Prozent) der Stimmen, Armin Waldbüßer auf 23,8 Prozent (+4,7 Prozent).

SPD-Innenminister Reinhold Gall, ebenfalls Kandidat im Wahlkreis 20 Neckarsulm, verliert deutlich, holt aber mit 17,6 Prozent (-8,2 Prozent) mehr als die SPD im Land; er bleibt weiterhin im Landtag. Als Nachfolger des SPD-Urgesteins Alfred Schöffler schickten ihn die Wähler 2001 erstmals in den Landtag nach Stuttgart. Sechs Abgeordnete aus der Region stellt im Landtag künftig die AfD. Fast überall liegt sie mit 19 Prozent über dem Landesdurchschnitt.