Von Daniel Bräuer

Ilvesheim. Nach zwei Stunden Lokalpolitik, nach Klagen über das Land und Grün-Rot, steht Guido Wolf am Neckar und ist zufrieden. "Für so etwas hab ich immer viel über", betont der Landtagspräsident. "Man muss die Natur auch einmal sich selbst überlassen." Das Naturschutzgebiet an der alten Neckarschleife hat es ihm angetan. "Die Themen - Verkehr, Bildung, Inklusion - sind überall ähnlich. Aber das hier ist etwas Besonderes!"

Wolf ist einer Einladung des CDU-Abgeordneten Georg Wacker gefolgt. Der radelt fünf Tage lang durch seinen Wahlkreis, und Wolf, der Spitzenkandidat der CDU für 2016 werden will, begleitet ihn einen Nachmittag. "Um Land und Leute kennenzulernen", wie er sagt - und um sich bekannt zu machen. Es war Zufall, dass die Wahl auf die Etappe Ilvesheim-Ladenburg fiel. Um mögliche Erwartungen an einen möglichen Landesvater kennenzulernen, eignete sie sich bestens.

Im Fachgespräch mit Kommunalpolitikern im Rathaus sieht sich Wolf sofort mit einem alten Streitthema konfrontiert: der neuen L597, die zwischen Neckarhausen und Seckenheim den Neckar kreuzen soll. Ilvesheim verspricht sich eine Halbierung des Durchgangsverkehrs. Das Projekt liegt seit 2007 als Planfeststellungsbeschluss vor; dieser läuft im Jahr 2015 ab. Grün-Rot habe das Projekt aus der Prioritätenliste "rausgekegelt", klagt der parteilose Bürgermeister Andreas Metz. "Dass Sie die Brücke brauchen, sieht man relativ schnell mit Blick auf die Karte", gibt Wolf zu und betont: "Jetzt würde es langsam Zeit." Im laufenden Verfahren, das die Planfeststellung bis 2020 verlängern soll, könne der Lärmschutz verbessert werden, um Neckarhäuser Bedenken zu mindern, regt er an. Bei der Trasse aber bleibe es.

Wünsche der CDU-Basis oder der Kommunen an eine nächste Regierung gibt es viele. Ladenburg hätte gerne Hilfe bei Schulsanierungen. Ilvesheim bangt um ein Modellprojekt zur Verzahnung von Kindergarten und Grundschule, das 2015 ausläuft. "Ich war von dem Konzept immer überzeugt", betont Wolf. Inklusion, Kinderbetreuung - immer wieder berichtet Wolf, in seinem Wahlkreis habe er ähnliche Erfahrungen gemacht, als früherer Landrat in Tuttlingen ohnehin. "Ihre Themen sind auch meine Themen", sagt er. Den Stolz der Ilvesheimer, der Eingemeindung nach Mannheim entgangen zu sein, versteht er: Seiner Heimat Weingarten gehe es mit Ravensburg genauso. "Kleiner und überschaubar kann auch bärenstark sein", lautet sein Loblied auf den Zusammenhalt vor Ort.

Offensichtlich trifft er damit einen Nerv. Als "sehr bürgernah" beschreiben Wolf im Anschluss fast wortgleich die anwesenden CDU-Gemeinderäte. "Es ist wohltuend, wenn einer so in der Kommunalpolitik geerdet ist", sagt einer.

Wolf hat da schon den Anzug gegen Jeans, legeres Hemd und Sneaker getauscht. Auf dem Rathaus-eigenen Pedelec geht es nun mit Metz und Wacker quer durch die Gemeinde. Am Sportplatz schweift der Blick über den neuen Kunstrasen, den das Land bezuschusst hat. Beim jährlichen Jugendturnier hätten schon die späteren Weltmeister Franz Beckenbauer, Sepp Maier oder Per Mertesacker gekickt, erfährt Wolf. "Hier werden Karrieren begründet", sagt CDU-Ortschef Ralf Kohl. Für Wolf eine Steilvorlage: "Dann sollten wir nachher mal eine Runde auf den Platz!"