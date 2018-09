Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eines steht nach der gestrigen Debatte immerhin fest: Die diese Woche bekannt gewordenen internen E-Mails aus dem Innenministerium zum Ausschreibungsverfahren für die 23 vakanten Spitzenfunktionen bei der Polizei existieren. Bewertet freilich werden sie höchst kontrovers. In der von der FDP beantragten Debatte nannte es Ex-Justizminister Ulrich Goll einen "unglaublichen Vorgang", dass das neue, nach einem Gerichtsbeschluss notwendig gewordene Verfahren, nicht "blitzsauber und wasserdicht" ist. "Sie stolpern von einem Fehler in den nächsten", attackiert er SPD-Innenminister Reinhold Gall.

Goll berief sich ausdrücklich auf die E-Mail des Inspekteurs der Polizei an den Landespolizeipräsidenten. Danach empfahl Detlef Werner erfolgreich, das Kriterium Einsatzerfahrung nicht in den Ausschreibungstext zu übernehmen, da sonst der Bewerber Semling rausgekickt würde. "Ja, geht's denn klarer?", rief Goll. Franz Semling war im ersten, nichtigen Verfahren als stellvertretender Polizeipräsident von Offenburg bestellt worden. Das neue Verfahren sieht Goll "umgeben vom beißenden Geruch der Rechtswidrigkeit".

Der Polizeiexperte der CDU-Fraktion Thomas Blenke äußerte angesichts der Mails verschärfte Bedenken, dass alle geeigneten Kandidaten die faire Chance bekommen, sich zu bewerben. Er verwies auf Interview-Äußerungen von Innenminister Gall vor den Mails am 5. Februar, aber nach dem Urteil vom 15. Januar. Gall hatte über die möglichen Ergebnisse des "nachgesteuerten Verfahrens" gesagt, er könne sich "nicht vorstellen, dass sich etwas ändert. Ich kann es aber auch nicht völlig ausschließen." Laut Blenke müsse die Polizeiführung daraus gefolgert haben: "Wenn es irgendwie geht: keine Änderungen." Das aber wäre "rechtlich äußerst fraglich".

Minister Gall sprach die Mails direkt an. Es sei abgewogen worden, welche Erfordernisse die Ausschreibung enthalten müsse. "Der Text stand am Ende eines Diskussionsprozesses, weil man so etwas nicht aus dem Ärmel schüttelt." Weil das Kriterium Einsatzerfahrung "konturenlos" sei, sei darauf verzichtet worden. Im Ergebnis sei der mögliche Bewerberkreis dadurch aber gerade nicht eingeengt, sondern "deutlich verbreitert worden." So könnten sich für die Vizepräsidentenposten statt 40 jetzt 80 Kandidaten bewerben.

Der Grünen-Innenexperte Uli Sckerl warf der Opposition vor, ihre Attacken seien "Einladungen an alle, zu klagen". Statt konstruktiv zu sein, "organisieren Sie Gegenmacht und versuchen die Polizeireform auszuhebeln". Nikolaos Sakkellariou (SPD) nannte die Mails "Früchte eines vergifteten Raubes", deren sich die Opposition "bösartig" bediene: "Schämen Sie sich."

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, kritisierte derweil direkt den Minister, warf ihm handwerkliche Fehler vor. "Die monatelange Hängepartie ist für die Führung einer Behörde ein untragbarer Zustand, weil wichtige Grundsatzentscheidungen liegenbleiben", sagte Wendt. Zum Auswahlverfahren sagte er, Gall mache aus dem Prinzip der Bestenauslese - dem Kernelement des Berufsbeamtentums - das Prinzip des politischen Beamten.