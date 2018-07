Stuttgart. (dpa-lsw) Grün-Rot bevormundet aus Sicht der Opposition Eltern und Lehrer in der Bildungspolitik. So fehle etwa ein flexibles freiwilliges Ganztagsangebot an Grundschulen, monierte der CDU-Bildungsexperte Georg Wacker am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Dieses gebe es nur verpflichtend. Aber: «Eltern können selbst entscheiden, was ihrem Kind gut tut.» FDP-Bildungssprecher Timm Kern rügte, dass die Koalition auf «eine Schule für alle» hinarbeite. «Die FDP möchte hingegen die passende Schule für jedes Kind.» Grüne und Sozialdemokraten warfen der Opposition vor, keine Antworten für die bildungspolitischen Herausforderungen zu haben und das Rad in der Bildungspolitik zurückdrehen zu wollen.