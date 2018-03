Das Brackenheim-Hotel in der Heuss-Stadt wird jetzt vom Eigentümer langfristig an den Landkreis zur Unterbringung von Asylbewerbern vermietet. Foto: Endres

Heilbronn. (rnz) Der Landkreis Heilbronn wird das Brackenheim-Hotel als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Dies teilte das Landratsamt Heilbronn als für die Unterbringung der Asylbewerber zuständige Behörde der Stadtverwaltung mit. Das Gebäude mit seinen 50 Zimmern wurde vom privaten Eigentümer an den Landkreis zu diesem Zweck vermietet.

Der Landkreis plant, dass etwa 80 Menschen dort einziehen werden. Bei der Belegung möchte das Landratsamt der Bitte der Stadtverwaltung entsprechen und dort ausschließlich Familien unterbringen. Aus touristischer Sicht fällt mit dieser Nutzungsänderung die größte Übernachtungsmöglichkeit für Firmenkunden, Handwerker, Lesehelfer und Urlauber in der Gesamtstadt weg.

Berücksichtigt man die Belegung des Brackenheim-Hotels, dann werden in der Heuss-Stadt rund 400 Flüchtlinge leben. In den beiden Gebäuden in der Horkheimer Straße in Dürrenzimmern sind knapp 60 Personen untergebracht, im Dachgeschoss der Grundschule Botenheim leben weitere 15 Menschen, ebenso viele sind in den Räumlichkeiten der Katholischen Kirchengemeinde in der Brackenheimer Heuchelbergstraße einquartiert. Die weitaus größte Unterkunft für Asylbewerber ist dabei das ehemalige Schwesternwohngebäude in der Wendelstraße. Dort sind auf fünf Stockwerken 200 Menschen untergebracht.

Denkbar ist, dass auch die beiden, momentan noch leer stehenden oberen Stockwerke des Gebäudes mittelfristig umgebaut und für die Unterbringung weiterer Asyl suchender Menschen zur Verfügung gestellt werden. Neben zwei Sozialarbeiterinnen zur Betreuung der Asylbewerber und einem Hausmeister zur Unterhaltung des Gebäudes beschäftigt der Landkreis Heilbronn in den Abendstunden einen Sicherheitsdienst.

Brackenheim ist somit die Stadt im gesamten Landkreis, in der die meisten Flüchtlinge Zuflucht finden. Der Landkreis und die Kommunen haben keinerlei Einfluss auf die Verteilung der Asylbewerber im Land. Die Asylbewerber werden vielmehr zentral über die Aufnahmestellen einem Landkreis zugeteilt, der diese innerhalb seines Gebiets unterbringen muss. Der Druck ist nach wie vor hoch, denn jeden Tag flüchten Tausende Menschen vor Krieg und Gewalt. Der Landkreis Heilbronn sucht daher dringend nach Unterbringungsmöglichkeiten, um dem anhaltenden Zustrom an Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten Welt gerecht werden zu können. In Brackenheim gibt es zahlreiche Menschen, die sich ehrenamtlich im Arbeitskreis Asyl, für die Begleitung und Betreuung der Flüchtlinge engagieren.

Laut Bürgermeister Kieser dürfe nicht unter den Tisch fallen, dass diese Aufgabe eine große Herausforderung für ein Gemeinwesen darstellt - erst Recht, wenn 400 Flüchtlinge in einer Stadt wie Brackenheim leben. Ziel müsse es sein, diese Menschen zu integrieren.