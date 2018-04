Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Wissenschaftspolitiker in den Fraktionen von Grünen und SPD geben sich zufrieden: "Wir sehen mit Zuversicht der parlamentarischen Beratung des Landeshochschulgesetzes entgegen", teilten die beiden Arbeitskreis-Vorsitzenden Kai Schmidt-Eisenlohr und Martin Rivoir mit. In den abschließenden Beratungen der geplanten Novelle, die am 19. Februar in den Landtag kommt, sei es gelungen, noch bedeutende Änderungen zu verankern.

Als besonderer Erfolg wird die in dieser Woche beschlossene Experimentierklausel angesehen. Sie soll den früher Fachhochschulen genannten Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) erlauben, erstmals ohne Mitwirkung der Universitäten ein qualitätsgesichertes, befristetes Promotionsrecht auszuüben. Das gibt es nicht einmal für Forschungsinstitutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft.

Voraussetzung soll sein, dass sich ein Verbund von HAW bildet mit dem Zweck der Heranbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs und der Weiterentwicklung der angewandten Wissenschaften. "Damit schärfen wir das Profil der Hochschulen für angewandte Wissenschaften als Orte angewandter Lehre und Forschung", sagte Rivoir.

Gleichwohl ist es nur ein Teilsieg der Fraktionäre. Noch lieber hätte man die Reform ein ganzes Stück weitergedreht und wie in Schleswig-Holstein den Fachhochschulen ein bislang nur Universitäten zustehendes institutionelles Promotionsrecht eingeräumt.

Das aber stieß auf den Widerstand von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Sie teilte gestern zwar mit, dass die jetzt noch aufgenommene Experimentierklausel "neue Wege zur Promotion" weise. Der Königsweg, so Bauer, sei aber die Kooperation zwischen Universitäten und HAW. Die Novelle baue diese Möglichkeit deshalb aus. So sollen HAW-Professoren in gemeinsamen Promotionskollegs dieselben Rechte wie ihre Kollegen von den Universitäten erhalten.

Gegen eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit den HAW bei Promotionen hat man an den neun Universitäten in Baden-Württemberg nichts einzuwenden. "Völlig unangebracht" aber sei ein gesondertes Promotionsrecht für HAW-Verbünde, erklärte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, der Ulmer Uni-Rektor Karl Joachim Ebeling. Davon sei nie die Rede gewesen.

Dass die Universitäten zu dieser Änderung einer "wesentlichen Struktur der Wissenschaftslandschaft" nicht gehört worden seien, sei schlechter Stil und bestürze ihn.