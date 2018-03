Fellbach. (dpa/lsw) Die Landesregierung will den von Unwettern betroffenen Bauern in Baden-Württemberg unter die Arme greifen. Es werde Betrieben mit massiven Schäden finanziell geholfen, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag bei einem Treffen des Landesbauernverbands am Donnerstag in Fellbach. Es geht um den starken Niederschlag und Überschwemmungen in den vergangenen Wochen.

Laut Regierung haben mehr als 2.500 Bauern mit zusammen etwa 12.000 Hektar geschädigter Anbaufläche Hilfen beantragt. Im Verhältnis zur Gesamtfläche von 1,3 Millionen Hektar Nutzfläche im Südwesten sei dies zwar «nicht die Welt», so Hauk. «Aber für den einzelnen Betrieb kann das eine Existenzfrage sein.» Die Anträge werden noch geprüft. Wie hoch die Summe der staatlichen Hilfen ist, ist noch unklar.