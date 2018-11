Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Das ist sie also, die neue Generalsekretärin: "Ich habe alle im Griff", lacht Katrin Schütz, aber sie meint natürlich nicht die 70.000 CDU-Mitglieder im Südwesten, sondern ihre sechs Geschwister. Landeschef Thomas Strobl, einst selbst vier Jahre im Amt des Generalsekretärs, setzt hinzu: Als Älteste habe die mittlerweile 47-Jährige damals den notwendigen Durchsetzungswillen gelernt, sei aber gleichzeitig geübt in der Konsensfindung.

Die klassische, aggressive Konnotation für dieses Amt hingegen verneint die gelernte Schneiderin: Nein, gemein wolle sie nicht werden, "denn es gibt eine andere Art, Ziele zu erreichen." Schütz könnte also die charmanteste Generalsekretärin werden, die die Parteienlandschaft kennt.

Die Mutter zweier erwachsener Söhne hat fünf Jahre in den USA gelebt und war bis 2006 Geschäftsführerin eines Sporthauses in Familienbesitz. Seit 2006 sitzt sie im Landtag, konnte bei der letzten Wahl ihr Direktmandat in der für die Union schwierigen Großstadt Karlsruhe knapp verteidigen. Neben vielen Ehrenämtern ist sie stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion und Mitinitiatorin von "Frauen im Fokus", einem bislang nur bedingt wirkmächtigen Versuch, die Partei für neue Zielgruppen zu öffnen.

Als Gegnerin des amtierenden Fraktionschefs Peter Hauk fiel sie im vergangenen Sommer auf, als sie Brigitte Schäuble, die Witwe des ehemaligen Innenministers Thomas Schäuble, bei dem (gescheiterten) Versuch unterstützte, Hauk vom Vorsitz des CDU-Bezirks Nordbaden zu verdrängen. " Unsere Unterstützung hat die designierte Generalssekretärin sicher", ließ Hauk gestern jedoch als Vorsitzender des Bezirksverbands verlauten, "wir freuen uns auf eine enge und konstruktive Zusammenarbeit".

Schütz' Aufgabenfeld ist breit. Sie soll die Öffnung der Partei nach außen weiter treiben und nach innen vermitteln, soll die Interessen der unterschiedlichen Gruppen bündeln und die Flügel integrieren und damit nicht nur organisatorische, sondern auch politische Aufgaben übernehmen, die Strobl selbst zufielen. Schwerpunkte der neuen Generalsekretärin sollen Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie die Integration werden. Strobl selbst gewönne damit mehr Zeit für den Landtagswahlkampf.

Angefragt für das Amt habe man sie "schon vor sehr langer Zeit" und damit auch vor dem aktuellen Machtgerangel in der Landtagsfraktion, so Schütz. Damals habe sie so spontan zugesagt, dass Strobl ganz überrascht war. Seinen innerparteilichen Konkurrenten um die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2016, der Landtagspräsidenten Guido Wolf, hat Strobl erst während der Vorstandssitzung informiert. Das Gremium sprach sich hernach einstimmig für Schütz aus. Offene Kritik am Vorgehen äußerte gestern der CDU-Landtagsabgeordnete Günther-Martin Pauli. "Der Zeitpunkt der Personalie unmittelbar nach dem Parteitag ist merkwürdig", sagte er.

Als "starkes Zeichen" wertet hingegen der Parteinachwuchs Schütz Berufung. Sie stehe in der erstarkten Landespartei als "charmante Speerspitze gegen die Landesregierung", so Nikolas Löbel, Landeschef der Jungen Union.