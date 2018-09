Stuttgart. (dpa) Wegen der steigenden Zahl von Flüchtlingen in Schulen will das Land auch pensionierte Lehrer für den Unterricht gewinnen. Derzeit gebe es rund 1800 Förderklassen im Südwesten, in denen Kinder Deutsch lernen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Montag. Diese Zahl soll steigen: Bis zu 30.000 Flüchtlingskinder sollen in den nächsten Monaten unterrichtet werden.

Ursprünglich hatte das Land mit halb so vielen gerechnet und einen Bedarf von rund 560 zusätzlichen Lehrern genannt. Nun müssten weitere 400 bis 500 dazukommen. Neben dem Einsatz von Pensionären ist auch die Weiterbildung von Lehrern im Blick. Im Kultusministerium werde mit Zusatzkosten von 30 bis 40 Millionen Euro kalkuliert. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" (Montag) darüber berichtet.