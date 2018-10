''Der Einsatz von Tablets im Unterricht eröffnet neue Möglichkeiten für individuelles und kooperatives Lernen'', so die Kultusstaatssekretärin. Foto: dpa

Stuttgart. (lsw/hol) Digitale Welten statt Papierlawinen: Zwölf berufliche Gymnasien in Baden-Württemberg werden im kommenden Jahr den Einsatz von Tablets im Unterricht erproben. Das mit knapp zwei Millionen Euro geförderte Projekt soll innerhalb der nächsten fünf Schuljahre an insgesamt 40 Schulen ausgetestet werden, wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte. Der Schwerpunkt liegt auf Profilfächern, dem Fach Mathematik und den Sprachen.

Zu den Nutznießern gehört im Schuljahr 2015/16 die Carl-Bosch-Schule in Heidelberg. Ein Jahr darauf steigen auch die Frankenlandschule Walldürn und die Helene-Lange-Schule in Mannheim in den Versuch ein. 2017/18 sollen weitere Schulen folgen, die laut Ministerium erst noch ausgewählt werden.

"Der Einsatz von Tablets im Unterricht eröffnet neue Möglichkeiten für individuelles und kooperatives Lernen", sagte Kultusstaatssekretärin Marion von Wartenberg. Die Lehrkräfte der Schulen sollen über den Einsatz der elektronischen Schreibtafeln im Unterricht fortgebildet werden. Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg begrüßte den Tablet-Versuch.