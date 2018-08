Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Wir wissen, dass Kriegstraumata sogar generationenübergreifend wirken. Deshalb ist es wichtig, qualifizierte Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind, das psychische Leid der Menschen zu lindern. Leid darf nicht zu einem lang wirkenden Gift werden", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) gestern in der Regierungspressekonferenz. Unter der Federführung ihres Ressorts wird an der nordirakischen Universität Dohuk ein Institut für Psychotherapie aufgebaut. Dafür wird das Land zunächst eine Million Euro bereitstellen. Hinzu kommen weitere 320.000 Euro an Stipendiengeldern für Studierende. Gern dürften sich weitere Spender an diesem Programm beteiligen.

In Kooperation mit der Universität Tübingen und der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen, wo der Jeside Jan Kisilhan eine Professur für Psychologie innehat, soll im Frühjahr ein dreijähriger Masterstudiengang zunächst für Ärzte, Pflegekräfte und Lehrer beginnen. Die Studierenden werden sowohl in Dokuk bei deutschen Fachkräften als auch in Baden-Württemberg lernen.

Das vom Kabinett beschlossene Projekt dient, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, der Verbesserung der Situation der Inlandsflüchtlinge im Irak. Das gelte auch für das unter Grün-Rot mit der Bundesentwicklungsagentur GIZ begonnene Vorhaben zur Müllentsorgung im Irak. Dadurch sollten der Seuchenschutz gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden.

"Für uns war von Anfang an klar, dass es nicht mit der Aufnahme von Notfällen getan ist", sagte Kretschmann unter Verweis auf die rund 1000 traumatisierten jesidischen Frauen und Kinder, die 2015 und 2016 auf Initiative der Landesregierung als Sonderkontingent ins Land kamen. Sie alle hatten unter unermesslichen Gräueltaten der Schergen des sogenannten Islamischen Staates zu leiden.

Eine von ihnen, Nadia Murad (23), wurde vergangene Woche von UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon zur ersten Sonderbotschafterin für die Würde von Opfern von Menschenhandel" ernannt. Im Beisein von Ministerin Bauer sprach Nadia Murad, deren Mutter und sechs Brüder vom IS ermordet und die von den Peinigern als Sexsklavin missbraucht worden war, am Montag vor der Uno-Vollversammlung. "Es war ein sehr bewegender Moment", sagte Bauer. Sie bewundere Murads Entschlossenheit, nicht zu schweigen. Das sei "ein wichtiges Signal, denn es dürfe nicht weggeschaut werden. "Der Genozid an den Jesiden hält ja an." Rund 3000 Jesidinnen lebten immer noch in versklavten Verhältnissen.

Kretschmann erinnerte daran, dass immer noch über 3200 Jesidinnen in irakischen Flüchtlingscamps lebten. Er werde auf der Ministerpräsidentenkonferenz im November an die Kollegen appellieren. "Es muss doch möglich sein, diese Frauen und Kinder aufzunehmen und damit schlimmstes Schicksal abzumildern", sagte er. Er dankte den Kommunen für die problemlose Unterbringung der 1000 jesidischen Flüchtlinge. Bisher seien die veranschlagten Kosten von 90 Millionen Euro deutlich unterschritten worden. Das hänge auch damit zusammen, dass die Traumatherapie bisher kaum nachgefragt werde.