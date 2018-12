Von Julia Giertz

Stuttgart. (dpa/lsw) Spielotheken sprießen mancherorts wie Pilze aus dem Boden. Den Wildwuchs will das Land nun per Gesetz verhindern. Das Kabinett gab am Dienstag in Stuttgart den Entwurf zur Anhörung frei. Die 300 Spielhallenbetreiber im Südwesten sehen ihre Branche bereits dem Tode geweiht und drohen mit Klagen gegen die «Enteignung». Der Städtetag atmet dagegen auf: «Wir hoffen, dass wir mit diesem Gesetz die Ausbreitung der Spielhallen eindämmen können», sagte der Geschäftsführer Stefan Gläser der Nachrichtenagentur dpa.

Innenminister Reinhold Gall (SPD) erklärte: «Das Gesetz schafft einen vernünftigen Ausgleich von Suchtprävention und Gewerbefreiheit.» Es konkretisiere den zum 1. Juli in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrag und soll spätestens Anfang 2013 in Kraft treten. Spielhallen sollen dann untereinander und zu Kinder- und Jugendeinrichtungen einen Mindestabstand von 500 Metern einhalten. Zudem müssen sie von 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr schließen.

Erstmals werden bis zu 600 private Vermittlungsstellen für Sportwetten zugelassen. Damit sollen die 500 illegalen Sportwettbüros ausgetrocknet werden. Zudem soll es Einlasskontrollen in Spielotheken geben, bei denen die Daten der Spieler mit einer Sperrdatei abgeglichen werden. Das Gesetz soll auch eine Videoüberwachung der Spielhallennutzer rechtlich absichern und die Werbung der Spielhallen regulieren.

Als Voraussetzung für eine Genehmigung sollen Betreiber künftig ein Sozialkonzept vorlegen, das unter anderem die Schulung des Personals vorsieht. Spielsüchtige oder solche Spieler, die Beträge deutlich über ihre finanziellen Verhältnisse einsetzen, sollen gezielt angesprochen und auf Beratungsangebote hingewiesen werden. Die Zahl der Lotto-Annahmestellen wird auf 3300 begrenzt.

«Ich rechne infolge des Gesetzes mit deutlich weniger Spielhallen als derzeit», sagte Gall. Ihre Zahl beläuft sich momentan auf 1500 in 930 Kommunen. Nach Angaben des Städtetages waren es vor sechs Jahren noch deutlich weniger: 810 Spielotheken in 614 Städten und Gemeinden. Allein in Stuttgart habe sich die Zahl der Spielhallenkonzessionen in diesem Zeitraum auf 132 verdoppelt, in Freiburg von 10 auf 36 sogar mehr als verdreifacht, berichtete Gläser. Die Kommunen hatten bislang wenig Handhabe, Konzessionen zu verweigern.

Der Automatenverband prognostiziert eine Klageflut an den Gerichten. «Wir haben den Tod vor Augen», sagte Landeschef Michael Mühlbeck der dpa. Die vorgesehenen Regelungen seien weitaus drakonischer als in anderen Bundesländern. Vor allem das Ende der Mehrfachkonzessionen sei inakzeptabel. Dabei handelt es sich um Genehmigungen für mehrere nur durch Trennwände separierte Spielhallen. Diese machten das Geschäft erst lukrativ, sagte Mühlbeck. Nach seiner Auskunft bedroht das Gesetz das gesamte Gewerbe im Südwesten mit seinen 10 000 Arbeitsplätzen und einem Umsatz von jährlich 500 Millionen Euro.

Gall sagte zur Lobbyarbeit der Betreiber: «Die Vehemenz ist größer als in anderen Bereichen.» Er sehe den angedrohten Klagen gelassen entgegen: «Ich glaube, wir sind da relativ sicher unterwegs.»

Zugleich bekräftigte der Minister, das Land wolle keine neue Spielbank außerhalb der bisherigen Standorte Stuttgart, Baden-Baden und Konstanz. Dem Vorschlag, ein Kasino in Mannheim zu errichten, hatte Grün-Rot kürzlich eine Absage erteilt. Dies sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Spielsucht, erläuterte Gall.