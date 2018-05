Schopfheim. (dpa-lsw) Eine Lama-Herde ist im Schwarzwald ihrem Besitzer entkommen und hat in einem Garten gewütet. Ein Mann aus Schopfheim (Kreis Lörrach) hatte die Polizei alarmiert, weil die drei Lamas in seinen Garten eingefallen waren, wie sie am Mittwoch mitteilte. Eine Verwandte des Bewohners konnte die Tiere am Dienstag einfangen und in ihr Gehege zurückbringen. Für den Schaden in noch unbekannter Höhe müsse vermutlich der Besitzer aufkommen, teilte die Polizei mit.