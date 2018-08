Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Etwa jeder zehnte Lehrer im Land ist den Jahren 2011, 2012 und 2013 wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Weniger als 30 Prozent der Neu-Pensionäre haben die gesetzliche Altersgrenze von 65 erreicht. Der Großteil der Pädagogen, im Schnitt beträgt der Anteil über 60 Prozent, hat sich unter Inkaufnahme von Abschlägen auf eigenen Antrag vorher in den Ruhestand versetzen lassen. Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Antwort von Kultusminister Andreas Stoch (SPD) auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Deuschle hervor. Zahlen für 2014 liegen demnach noch nicht vor.

Angesichts der im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr hohen Dienstunfähigkeits-Quote sieht der Abgeordnete die grün-rote Landesregierung gefordert. "Das Land ist als Dienstherr in der Pflicht, diesen Trend zu stoppen und sich stärker um die Gesundheitsvorsorge der Pädagogen zu kümmern", sagte der CDU-Politiker.

Ins gleiche Horn bläst die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Die Zahlen zeigen, dass das Angebot an Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht ausreicht", sagte GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider. Unternehmer würden oft viel mehr in Vorsorgemaßnahmen investieren als der öffentliche Dienst.

Die GEW fordert zudem eine Erhöhung der Altersermäßigung, die Grün-Rot 2014 gekürzt hat. Seither müssen vollbeschäftigte Lehrkräfte ab dem 60. Lebensjahr pro Woche eine Stunde weniger unterrichten und ab dem 62. Lebensjahr zwei Stunden weniger. Verschiedene Studien zeigten, dass Präventionsmaßnahmen ab einem Alter von 53 Jahren nicht mehr greifen würden, sagte Schneider. Daher müsse der Arbeitgeber dann durch eine Reduzierung der Unterrichtspflicht für Entlastung sorgen, wenn er verhindern wolle, dass die Zahl der Erkrankungen deutlich steige. Die sei ohnehin weit höher als dies die Statistik suggeriere: "Ein hoher Anteil derer, die auf eigenen Antrag freiwillig unter Inkaufnahme von Abschlägen frühzeitig in den Ruhestand gehen, hat ebenfalls gesundheitliche Beeinträchtigungen."

Hauptgrund für die Dienstunfähigkeit, die ein Amtsarzt attestieren muss, ist die Diagnose einer psychischen Erkrankung. Der Anteil der Lehrkräfte, die wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden, war in der Vergangenheit noch weit höher. Im Jahr 2000 betraf das nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bundesweit sogar zwei Drittel der Lehrer. Seit 2001 sinkt der Anteil. Damals sind die Hürden hochgesetzt worden. Zudem müssen Pädagogen, die wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand gehen, seither Abschläge bei der Pension hinnehmen.