Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Schnitt sind Baden-Württemberger derzeit 43 Jahre alt. Für 2030 rechnen die Statistiker des Landesamtes mit einem Durchschnittsalter von 45,7 Jahren. Auf dem Land wird der Alterungsprozess mit dann 46,7 Jahren im Schnitt schneller voranschreiten. Carmina Brenner, Präsidentin des Statistischen Landesamtes, stützt die gestern vorgestellte Prognose ihrer Mitarbeiter unter anderem auf die anhaltende Attraktivität vor allem der Universitätsstädte bei den unter 30-Jährigen.

Die Gründe für die Alterung der Gesellschaft liegen hauptsächlich in der zunehmenden Lebenserwartung der geburtenstarken Jahrgänge bei gleichzeitiger Abnahme der Zahl der Geburten. Dass das Land immer noch eine große Anziehungskraft ausübt, macht der Wanderungsgewinn von 70.000 Personen im Jahr 2013 deutlich. Er lag so hoch wie seit 1992 nicht mehr.

Bis 2020 rechnen die Statistiker - ohne Flüchtlinge - mit einer Zunahme der Gesamtbevölkerung um 2,7 Prozent auf dann 10,85 Millionen Menschen. In den darauf folgenden zehn Jahren dürfte es zu einem moderaten Rückgang auf 10,8 Millionen kommen - immer noch 230.000 Einwohner mehr als 2012 mit 10,57 Millionen.

Im ländlichen Raum würden mit 3,6 Millionen Einwohnern fast so viele Menschen wie 2012 leben. Bis 2030 wird nur mit einem sehr kleinen (ein Prozent) Rückgang gerechnet. "Von verlassenen Dörfern, wie in Teilen Ostdeutschlands, sind wir weit entfernt", sagte Brenner. Damit das so bleibt, kündigte der Minister für den Ländlichen Raum, Alexander Bonde (Grüne), eine aktive Strukturpolitik der Landesregierung an. Auch bei stabiler Entwicklung der Bevölkerungszahlen müssten frühzeitig die Weichen gestellt werden, damit der ländliche Raum "ein attraktiver Unternehmensstandort und lebenswerter Wohn- und Erholungsort" bleibe.

Das größte Förderprogramm, das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (2014: 60,4 Millionen Euro) werde den Kommunen mehr Handlungsspielräume ermöglichen, wenn diese Entwicklungskonzepte vorlegten. Unter anderem gehe es um die Stärkung der Ortskerne und die wohnortnahe Grundversorgung. Auch soll generell die interkommunale Zusammenarbeit besser gewürdigt werden. Nicht das Festhalten an alten Strukturen, sondern deren Modernisierung sei nötig, um den geänderten Anforderungen gerecht zu werden, sagte Bonde gestern.