Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Berlin/Stuttgart. Die Ministerpräsidenten der fünf großen Auto-Länder in Deutschland erhöhen den Druck auf die Bundesregierung und die Automobil-Industrie. Auf Initiative des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann (Grüne) haben die Länderchefs aus Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine parteiübergreifende Allianz geschmiedet. Gestern verabschiedeten sie am Rande der Bundesrats-Sitzung in Berlin ein gemeinsames Positionspapier. Der wichtigste Punkt: Die Automobil-Industrie soll die Kosten für die Nachrüstung der Wagen mit Euro-5-Diesel-Motoren tragen.

"Es kann nachgerüstet werden und es wird nachgerüstet werden", sagte Kretschmann. Dies müsse jetzt vom Bund, zuständig ist das Bundesverkehrsministerium, "verbindlich geregelt werden", die Industrie müsse es bezahlen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sagte: "Die Umrüstung der Autos mit Euro-5-Motoren ist möglich, nicht völlig, aber weitgehend." Er schlug zudem vor, die bislang nicht abgerufenen Gelder aus dem Fördertopf für den Kauf von Elektro- und Hybridautos etwa für die "Umstellung" von Bussen und Taxen auf abgasärmere Antriebe zu verwenden.

Sein hessischer Kollege Volker Bouffier (CDU) betonte, Nachrüstungen seien eine "erste Maßnahme", die fünf Länder forderten aber auch weitere Maßnahmen. Unter anderem geht es um die Förderung der Elektro-Mobilität. So betont das Positionspapier Forderungen wie einen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos. Zudem solle sich der Bund etwa für den "Aufbau einer Batteriezellfertigung in Deutschland" einsetzen.

Kretschmann betonte, es gehe auch darum, drohende Fahrverbote in Städten zu vermeiden. Die Dieseltechnik ist wegen der Luftverschmutzung in Großstädten in Verruf geraten. Viele Fahrzeuge der Normklasse Euro-5 stoßen deutlich mehr Schadstoffe aus als zulässig. In Städten wie Stuttgart und München drohen daher Fahrverbote, weil Gerichte die Politik zu wirksamen Luftreinhaltungs-Maßnahmen verpflichten. Zudem wollen die Länder den tiefgreifenden Veränderungsprozess von Mobilität und Auto-Branche begleiten und zu steuern versuchen. In allen fünf Ländern hängen zahlreiche Arbeitsplätze an der Auto-Industrie und ihren Zulieferern.

Zum ersten Mal soll am 2. August das Nationale Forum Diesel zusammenkommen, zu dem Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auch die Autohersteller gebeten haben. Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, hatte vor einigen Tagen bekräftigt, die Hersteller würden die Nachrüstung der Software in älteren Dieselfahrzeugen bezahlen, die nur die Abgasnorm Euro 5 erfüllen. Die Frage, wer die Werkstattkosten bezahlt, würden die Hersteller im August beantworten, sagte Wissmann.