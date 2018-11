Von Julia Giertz

Stuttgart. Nach Meinung der neuen Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski (50) ist der Bedarf an Museen im Südwesten weitgehend gesättigt. "Wir müssen als Generation damit umgehen, dass es kein größeres Wachstum mehr geben wird. Neugründungen werden eher unwahrscheinlich", sagte die Kunsthistorikerin anlässlich des Internationalen Museumstages an diesem Sonntag. Schwerpunkt der kommenden Jahre müsse es sein, den Qualitätsstandard zu halten. "Wir müssen das große Potenzial unserer Museen pflegen und weiterentwickeln." Dabei müssten Museen im Detail offen bleiben für neue Themen und Bewegungen, möglicherweise müsse sich auch ein Haus neu aufstellen.

Mit etwa 1300 Museen gebe es keine weiße Flecken auf der baden-württembergischen Landkarte. "Kein anderes Bundesland weist so eine Breite, Vielfalt und Dichte von Museen auf", sagte Olschowski. Das liege am bürgerschaftlichen Engagement etwa in Heimatmuseen, der kommunalen Wertschätzung für Museen und der Förderung des Landes.

Petra Olschowsk leitete bisher - als erste Frau - die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Die gebürtige Stuttgarterin studierte Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Stuttgart. Sie ist mit dem Schriftsteller Wolfgang Schorlau liiert.

Sie selbst schätze die Vielfalt der Angebote: "Es gibt für alle Stimmungslagen wunderbare Museen: Wenn ich Fernweh habe, gehe ich ins Lindenmuseum, wenn ich meinen Kopf in Bewegung bringen will, gehe ich ins Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, wenn ich wandern und Kultur haben will, gehe ich nach Blaubeuren."

Olschowksi weigert sich, Bildergalerien im Internet als Alternative zum "klassischen" Galeriebesuch zu sehen. "Museen als Orte der Originale, die eine spezielle Aura ausstrahlen, sind magische Orte", sagte sie. Es sei im Netz nicht möglich, "sich vom Pinselstrich van Goghs, der Linie eines Bleistifts in einer altniederländischen Zeichnung oder der Qualität des Stoffes eines japanischen Kimonos bezaubern zu lassen".

Zu den vielfältigen Aufgaben von Museen gehöre das Bewahren von historischem, kulturellem, naturhistorischem Erbe, seine Präsentation und Vermittlung. "Darüber hinaus haben sie mehr als zuvor Zusammenhänge zwischen Objekten herzustellen und Geschichten zu erzählen, um kulturelle Entwicklungen zu vermitteln. Museen dürfen aber auch einfach Spaß machen." Insbesondere müssten die Museen die schwierige Balance zwischen Forschung und Öffnung zum Publikum schaffen. "Eines der großen Stichworte ist Bürgerbeteiligung. Akzeptanz reicht heute nicht mehr aus."

Auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Museen müsse forciert werden. Zwar gebe es sehr gute Vermittlungsprogramme für Kinder und Jugendliche an den meisten Museen, aber sie wolle gemeinsam mit der neuen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Museen in dieser Frage weiter unterstützen.