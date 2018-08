Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Kollisionskurs zwischen Regierung und Krankenhausträgern: "Sehr geehrter Minister Lucha, die Krankenhäuser können und werden Ihre Kürzungspläne nicht einfach hinnehmen", drohte Vorstandschef Detlef Piepenburg am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung der Krankenhausgesellschaft BWKG. Der Sozialminister konterte: "Wir müssen sparen, und wir müssen viel sparen." Die BWKG, der die Träger von mehr als 200 Kliniken und Hunderten Pflege- und Reha-Einrichtungen angehören, schlägt Alarm wegen Finanzierungslücken und fehlenden Personals.

Piepenburg, gerade wiedergewählt, sprach Lucha auf einen RNZ-Bericht an, wonach die Krankenhausinvestitionen 2018 und 2019 um je 13 Millionen Euro sinken sollen. "Das erfüllt uns, wenn‘s so wäre, schon mit Sorge", erklärte er. Lucha betonte, er könne in keinem anderen Bereich die von der Regierung vorgegebenen Sparziele erreichen - womit er den Plan erstmals bestätigte. Solche Summen quer durch den Rest des Portfolios zu streichen hätte Aids-Hilfe, ambulante Dienste, Hospize, freiwilliges soziales Jahr oder Suchtberatung bedroht. Dagegen sei keines der bis 2025 mit der BWKG geplanten Projekte gefährdet, so Lucha.

Die Krankenhausträger sehen Bedarf für mehr, nicht weniger Geld. Laut BWKG haben rund 45 Prozent der Kliniken, mehr als 46 Prozent der Reha- und fast ein Viertel der Pflegeeinrichtungen 2016 im Minus abgeschlossen. Bei den Kliniken stieg der Anteil zum zweiten Mal in Folge.

Rund 60 Prozent der Kliniken und knapp 79 Prozent der Reha-Betriebe haben Schwierigkeiten, ärztliche Stellen zu besetzen. Pflegefachkräfte fehlen in über 60 Prozent der Kliniken und 86 Prozent der Pflege-Institutionen. "Wo steuern wir da hin?", fragte Piepenburg. "Noch nie haben unsere Geschäftsführer so große Probleme im Stellenmarkt gemeldet."

Manches kann nur der Bund richten: Das höhere Lohnniveau, bedingt auch durch die Nähe zur Schweiz, findet bislang in der Klinikfinanzierung keine Berücksichtigung. Pflege- und Reha-Reformen warten auf konkrete Gestaltung. Die BWKG erwartet vom Land entsprechenden Druck in Berlin. Sie fordert aber auch mehr Studienplätze und eine schnellere Anerkennung ausländischer Fachkräfte. Das braucht Verwaltungspersonal.

"Es ist doch Geld da!", rief Piepenburg Lucha zu und bot Unterstützung an: "Wenn‘s mal zum Finanzministerium geht, ich bin dabei!"

Im Mai hatte ein Kassenverband kritisiert, dass der Anteil der Landesförderung für Investitionen nur 4,1 Prozent der Klinik-Gesamtkosten betrage. Erforderlich seien etwa zehn Prozent. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) räumte ein, dass Uniklinika seit Jahren Bautmaßnahmen aus Eigenmitteln zahlen. Abhilfe soll ein noch nicht definiertes Sonderprogramm schaffen, das im Koalitionsvertrag steht. In den Nebenabreden sind zudem 65 Millionen Euro für "Krankenhausförderung/Krankenhausstrukturfonds" eingeplant. Weder Wissenschafts- noch Sozialministerium konnten gestern dazu Details nennen.