Schwäbisch Gmünd. (dpa-lsw) Unbekannte haben in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) Feuer in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft gelegt. Verletzt wurde niemand, die Schäden an dem noch nicht fertigen Gebäude hielten sich in Grenzen, weil die Flammen schnell entdeckt wurden. Die Ermittler sind nahezu sicher, dass sich der Brand nicht selbst entzündet hat. «Es gibt entsprechende Spuren, die im Moment den Schluss zulassen, dass wir von Brandstiftung ausgehen müssen», sagte der Leiter der Kriminalpolizei Aalen, Reiner Möller, am Freitag. Details nannte er nicht. Ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, sei noch unklar.

Eine zufällig vorbeikommende Streife der Bosch-Werksfeuerwehr hatte das Feuer gegen 3.30 Uhr gesehen und sofort mit dem Löschen begonnen, wie Möller weiter sagte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Wäre der Brand nur 15 bis 30 Minuten später entdeckt worden, wäre von dem aus Holz errichteten Gebäude vermutlich nicht mehr viel übrig gewesen, sagte Möller.

Die Unterkunft soll vom Frühjahr an bis zu 120 Flüchtlingen eine Bleibe bieten. Kriminaltechniker untersuchten am Freitag den Tatort, auch Hunde sollten eingesetzt werden.

Der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold (CDU), sprach von einer «ganz feigen Tat». Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: «Ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim ist immer auch ein Angriff auf unsere Gesellschaft.» Er verurteile die «widerwärtige Tat» auf das Schärfste. «Dass ein solcher Anschlag ausgerechnet an Weihnachten verübt wird, zeigt, welch Geistes Kind die Täter sind», sagte Kretschmann. Ähnlich äußerte sich Innenminister Reinhold Gall (SPD). «Dass selbst an Weihnachten eine solche Tat verübt wird, ist erbärmlich», sagte er.

Im Sommer hatte es vermehrt in Unterkünften für Asylbewerber im Südwesten gebrannt, meist bevor diese bezogen wurden. In einigen Fällen handelte es sich um gezielte Anschläge.

Einem Sprecher der Stadt zufolge kommen Flüchtlinge in erster Linie von der Erstaufnahme in Ellwangen nach Schwäbisch Gmünd. In der Stadt wird die Unterbringung bevorzugt dezentral organisiert: Es gebe zwei Sammelunterkünfte für etwa 200 Asylbewerber, etwa dieselbe Zahl lebe in privaten Wohngemeinschaften - das sei der «Gmünder Weg».

Der Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel (CDU), zeigte sich «sehr, sehr betroffen». Für die Bemühungen, Flüchtlinge möglichst dezentral unterzubringen, gebe es eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Von diesem Weg werde man sich nicht abbringen lassen.

