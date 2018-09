Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit einem Maßnahmenbündel will Grün-Rot Baden-Württemberg zum Vorreiter bei der Digitalisierung und der Produktion nach dem modernen Standard 4.0 machen. Dazu plant die Regierung nach Informationen dieser Zeitung einen neuen Wagniskapitalfonds für IT-Gründer und eine "E-Science-Strategie" für die Hochschulen. Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Initiativen am heutigen Mittwoch in einer Regierungserklärung ankündigen, wie unsere Stuttgarter Redaktion vorab erfuhr.

Um kleineren Firmen bei der Digitalisierung zu helfen, will das Land dem Mittelstand über ein "Cloud-Computing"-Projekt Softwareanwendungen, Plattformdienste und Infrastrukturleistungen anbieten. Eine "Forschungsfabrik" auf dem Campus des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) soll dazu Vorarbeiten leisten. Kretschmann und Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD), der das Thema federführend bearbeitet, wollen eine Abkopplung des Mittelstands von der technologischen Entwicklung verhindern.

Um der Angst vor Datenmissbrauch zu begegnen, finanziert die Baden-Württemberg-Stiftung ein Forschungsprogramm zur Datensicherheit. Grün-Rot plant zudem ein Tüv-ähnliches Zertifikat für Software und Sicherheitssysteme.

Die Vision der totalen Vernetzung von Produktions-, Montage-, Liefer- und Serviceprozessen firmiert unter dem Stichwort "Industrie 4.0". Für die baden-württembergischen Kernbranchen Automobil- und Maschinenbau, Elektro- und Medizintechnik gilt die Digitalisierung als essenziell. Mit Vertretern von Wirtschaft und Wissenschaft gründet das Land daher auch die "Allianz Industrie 4.0". In diesen Branchen können die neuen Produktionskonzepte laut einer Studie ein Zusatzwachstum von 2,2 Prozent pro Jahr auslösen. Die Investitionen des Landes bewegen sich pro Jahr im zweistelligen Millionenbereich.

Der Koalitionspartner SPD hält Kretschmann indirekt vor, mit der Regierungserklärung eines ihrer Themen okkupieren zu wollen. "Nils Schmid arbeitet seit Jahren daran, die Wirtschaft im Südwesten für das Zeitalter der Digitalisierung fit zu machen. Wir freuen uns, dass mittlerweile auch Herr Kretschmann dieses wichtige Thema entdeckt hat", sagte SPD-Generalsekretärin Katja Mast dieser Zeitung. Schmid war zuletzt Ende September zu diesem Thema im Land unterwegs. "Die vierte industrielle Revolution schreitet voran - und wir sind ganz vorne mit dabei", erklärte er hinterher.

Die Digitalisierung der Wirtschaft gilt als potenzielles Wahlkampfthema, mit dem die Parteien ihre Wirtschaftskompetenz unter Beweis stellen wollen. Auch CDU-Landeschef Thomas Strobl hat "Industrie 4.0" in Bewerbungsreden für die CDU-Spitzenkandidatur 2016 ebenfalls als eines seiner Top-Themen genannt.