Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat gestern bekräftigt, dass die Mails seines Vorgängers Stefan Mappus (CDU) trotz eines gegenteiligen Urteils bis auf Weiteres nicht gelöscht werden. Das Staatsministerium prüfe derzeit, wie mit dem rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 30. Juli nach dem Beweisbeschluss des Untersuchungsausschusses Schloßgarten II vom vergangenen Freitag umzugehen sei.

Kretschmann sprach von "einer ganz schwierigen Rechtsmaterie." Er verwies darauf, dass der Untersuchungsausschuss sein Recht zur Beweiserhebung aus der Verfassung ableiten könne. Deshalb sei ein Festhalten an der sofortigen Löschung der Dateien nicht in Betracht gekommen. Wie berichtet hatte der Ausschuss mit grün-roter Mehrheit beschlossen, dass ihm die im Staatsministerium lagernden Dateien ungeöffnet zu übergeben seien. Grüne und SPD mutmaßen, dass sich aus den Mails eine Einflussnahme von Mappus auf den Polizeieinsatz am 30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten herauslesen lässt.

Kretschmann erklärte, es werde sichergestellt, dass Mappus "vor jedem weiteren Schritt Gelegenheit zur rechtlichen Äußerung" gegeben werde. "Es wird ihm kein Rechtsschutz abgeschnitten."

Unterdessen bestätigte das Verwaltungsgericht Karlsruhe gestern auf Anfrage, dass Mappus einen gegen das Land, vertreten durch das Staatsministerium, gerichteten Antrag gestellt hat, "es zu unterlassen, Sicherungskopien der Mails zu übermitteln." Ob, wie vom Mappus-Anwalt Christoph Kleiner angekündigt, gegebenenfalls die Verhängung von Zwangsgeld oder Ordnungshaft begehrt wird, wollte ein Sprecher des Gerichts nicht sagen.