Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die große Mehrheit der Baden-Württemberger wünscht, dass die grün-rote Regierung mehr Geld als bisher in die Schulpolitik investiert. Laut einer repräsentativen, im Juni 2012 im Auftrag des Stuttgarter Staatsministeriums durchgeführten Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, fordern 78 Prozent der Bürger Zusatzausgaben für den Bildungsbereich. Sparpotenzial sehen hier dagegen nur zwei Prozent. Die Frage, wo mit Blick auf die Schuldenbremse, die den Ländern ab 2020 ausgeglichene Jahresetats vorschreibt, gespart und wo investiert werden solle, brachte kaum nennenswerte Kürzungsvorschläge. Für keinen Bereich findet sich eine Mehrheit fürs Sparen.

Der altbekannten Forderung "Krombira statt Kultur" - Kartoffeln statt Kultur - werde er nicht nachgeben, sagte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Vorstellung der Umfrage. Dagegen sieht der von 78 Prozent Zustimmung getragene Ministerpräsident ausgerechnet bei den von den Bürgern für sakrosant erklärten Schulen Sparpotenzial. "Selbstverständlich wird das Kultusministerium in erheblichem Umfang zur Sanierung des Haushalts beitragen müssen", sagte er. "Wir müssen schauen, dass wir bei den knappen Mitteln die Ressourcen richtig einsetzen und sie nicht versickern." Das Prinzip "mehr Bildung fürs gleiche Geld" müsse "endlich in Angriff" genommen werden. 8055 Lehrerstellen hätten bereits kw-Vermerke. Das Kürzel "kw" steht für "künftig wegfallend". "Die werden selbstverständlich bis 2020 wegfallen", kündigte Kretschmann am Dienstag an.

Die Lehrergewerkschaft GEW versteht das als Kampfansage - und schießt in bester Oppositionsmanier gegen ihre einstige Wunschkoalition. "Seit heute sind die 18 Seiten zum Thema Bildungspolitik im grün-roten Koalitionsvertrag nicht mehr das Papier wert, auf das sie gedruckt wurden", sagte GEW-Landeschefin Doro Moritz. "Das ist eine bildungspolitische Bankrotterklärung zulasten der Jüngsten im Land. Schüler, Eltern und Lehrkräfte hätten nicht erwartet, dass die Bildungspolitik nach dem Politikwechsel so unter die Räder kommt." Kretschmanns Problem ist, dass der Wegfall der 8055 Stellen bereits in den Etatplanungen eingerechnet ist; zur Schließung der Milliardenlücke in den Etatansätzen würde er gar nicht beitragen. Kretschmann verwies zudem darauf, dass die schwarz-gelbe Vorgängerregierung über 3500 Lehrerstellen geschaffen habe, die ab 2013 nicht mehr durchfinanziert seien. Die Weiterfinanzierung der Stellen müsse also zusätzlich aus der sogenannten demografischen Rendite gestemmt werden, die der Landesrechnungshof errechnet habe. Damit bleibe für den Haushalt weniger übrig. In Koalitionskreisen wird indes bezweifelt, ob diese 3500 Stellen angesichts der Etatlage überhaupt zu halten sein werden. Die GEW geht bereits davon aus, dass über 11 500 Stellen wegfallen.

Der Rechnungshof hatte erst am Montag dafür plädiert, bis 2020 aufgrund rückläufiger Schülerzahlen bis zu 14.100 Lehrerstellen zu streichen. Es könne nicht sein, dass die Zahl der Schüler immer weiter sinke und die Zahl der Lehrer steige. Ohne Abstriche bei den Schulen könne das Land seinen Haushalt nicht sanieren, so die Behörde.

Anders als von Kretschmann dargestellt, haben die Finanzprüfer dabei die Stellen mit kw-Vermerk nicht einkalkuliert. Nach der Berechnung des Rechnungshofs müssten also 8055 kw-Stellen plus 14.100 reguläre Lehrerstellen gestrichen werden, um den Etat jährlich um 785 Millionen Euro zu entlasten. Angesichts der Umfrage dürfte es mehr als schwierig sein, das zu vermitteln.