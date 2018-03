Stuttgart. (dpa/lsw) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Unwetteropfern Unterstützung zugesagt. "Wir lassen Sie nicht allein. Wir werden uns kümmern und helfen", sagte Kretschmann vor seiner eigentlichen Regierungserklärung am Mittwoch in Stuttgart. Er sprach den Angehörigen der infolge des Unwetters am vergangenen Sonntag Getöteten auch im Namen des Parlaments sein Beileid aus. Bei den Einsatzkräften bedankte er sich für deren "hervorragende" Arbeit. Nach seiner Regierungserklärung wollte er sich gemeinsam mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) ein Bild über das Ausmaß der Verwüstungen in Schwäbisch Gmünd und Braunsbach verschaffen.