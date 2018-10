Von Bettina Wieselmann und dpa

Stuttgart/Wiesbaden. Für 2013 rechnen 44,4 Prozent der Kliniken in Baden-Württemberg mit einem negativen Jahresergebnis, ein Drittel der Häuser dagegen mit einem positiven. Düsterer sah es vor Jahresfrist aus, als sogar jedes zweite Krankenhaus im Land rote Zahlen erwartete. Ein entsprechendes Ergebnis meldeten dann knapp 44 Prozent.

Der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Thomas Reumann, stellte gestern die Daten des neuesten BWKG-Indikators vor. An der halbjährlichen Umfrage beteiligen sich gut zwei Drittel der 220 Kliniken, 453 Pflege- und 120 Reha-Einrichtungen, die der Verband vertritt.

Reumann führt die "gewisse Verbesserung" der Einschätzung der wirtschaftlichen Situation der Kliniken auf die im Juli vom Bund beschlossenen Finanzhilfen des Bundes für die Jahre 2013 und 2014 zurück. "Durch unsere Regionalveranstaltungen im Frühjahr sind die Probleme der Gesundheitseinrichtungen bei der Politik angekommen." Mit dem befristeten Hilfspaket, das für das Land ein jährliches Volumen von rund 40 Millionen Euro hat, werde ein Teil der Kostensteigerungen abgedeckt.

Von der neuen Bundesregierung erwarte die BWKG, dass eine nachhaltige Finanzierung gefunden werde, sagte Reumann. Sie müsse unter anderem sicherstellen, dass bedarfsgerechte Kliniken Tarifsteigerungen erwirtschaften können, ohne die Zahl der Fälle erhöhen zu müssen. Denn dafür müssten dann kleine, nur der Grundversorgung dienende Häuser finanzielle Abstriche hinnehmen: "Es besteht unbeverändert Handlungsdruck", sagte Reumann.

Den sieht Reumann auch mit Blick auf den Investitionsstau. Er lobte zwar, dass unter Grün-Rot das für Klinik-Investitionen allein zuständige Land die Mittel auf 440 Millionen im Jahr angehoben habe, nötig seien aber 600 Millionen Euro. Da die Situation in anderen Bundesländern noch viel schlechter sei und es enormen Nachholbedarf gebe - allein in Baden-Württemberg müsse man von einem Investitionsstau von bis zu 900 Millionen Euro ausgehen - sei auch der Bund gefordert.

In Hessen fehlen in den Krankenhäusern 120 Millionen Euro pro Jahr, "um lediglich den Status quo zu halten", sagte der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG) . Vor dem Regierungswechsel zu Schwarz-Grün in Hessen hat Dieter Bartsch eindringlich an die Politik appelliert, die Kliniken stärker zu fördern und mehr zu investieren. "Das System ist aus den Fugen geraten und bedarf dringend einer Reform", sagte Bartsch am Mittwoch beim Hessischen Krankenhaustag in Darmstadt. "Wir brauchen einen nationalen Kraftakt für eine faire Krankenhausfinanzierung." Der Politik sei weder die Dramatik bewusst noch die Geschwindigkeit, mit der die Probleme bekämpft werden müssten.

Es sei wichtig, das bestehende Modell für die Krankenhausfinanzierung zu überarbeiten - "und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene".